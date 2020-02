Concerte anulate de teama coronavirusului în Asia - Ce trupă mare a renunţat la reprezentaţie

Trupa americană rock Green Day şi grupul sud-coreean k-pop BTS şi-au anulat concertele programate primăvara aceasta în Asia din cauza epidemiei de Covid-19, potrivit news.ro.

Green Day a anunţat că amână toate datele din turneul asiatic. Seria de concerte „Hella Mega” urma să înceapă în martie şi trupa ar fi cântat în Singapore, Bangkok, Manila, Taipei, Hong Kong, Seul, Osaka şi Tokyo, zone afectate de coronavirusul depistat anul trecut în China.

Trupa americană, care a lansat pe 7 februarie al 13-lea album de studio, „Father of All Motherf–kers”, a transmis: „Din păcate, am luat dificila hotărâre de a amâna concertele din Asia din cauza problemelor de sănătate şi călătorie cauzate de coronavirus. Ştim că e o porcărie, mai ales că abia aşteptam să vă vedem, dar păstraţi biletele şi vom anunţa foarte curând noi date”.

Nu este clar dacă Green Day va merge mai departe cu segmentul european al turneului, care ar urma să înceapă în luna mai. După Moscova, grupul ar trebui să cânte la Helsinki, Stockholm, Berlin, Londra şi Dublin.

Weezer, Fall Out Boy şi Manic Street Preachers se numără între trupele stabilite să deschidă concertele Green Day din Europa.

Grupul de cinci ori premiat cu Grammy nu este singurul care a anunţat schimbări de planuri.

BTS a transmis joi că anulează majoritatea concertelor din ţara natală, Coreea de Sud. Show-urile din turneul „Map of the Soul” programate pentru 11, 12, 18 şi 19 aprilie la Seul au fost anulate. Cei care au cumpărat bilete au primit automat banii înapoi.

„Este inevitabil că aceste concerte trebuie anulate fără întârzire. Vă rugăm să înţelegeţi că această decizie a fost luată după o analiză amplă şi atentă”, a transmis grupul.

Nu este cunoscut încă dacă şi concertele programate pentru luna mai în Seul vor fi anulate. BTS a lansat pe 21 februarie albumul „Map of the Soul: 7”, al şaptelea al grupului.

Bilanţul epidemiei de coronavirus în lume este de 82.560 de cazuri şi 2.813 decese în 50 de ţări.