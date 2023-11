Concerte cu Jessie J, Róisín Murphy, Katie Melua, Delia, Emma, José González la evenimentul de închidere a programului Timişoara Capitală Europeană a Culturii

Sub titulatura „Timişoara 2023 la nesfârşit”, Primăria Timişoara, prin Centrul de Proiecte va organiza o serie de concerte în perioada 7-10 decembrie, pentru a marca închiderea proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii. Printre artiştii care vor urca pe scenă se numără Jessie J, Róisín Murphy, Katie Melua, Delia, Emma, José González.

”Jessie J, Róisín Murphy, Katie Melua, Delia, Emma, José González, unii dintre cei mai în vogă şi apreciaţi artişti ai momentului, ale căror comunităţi de fani şi urmăritori însumează doar pe YouTube peste 12.000.000 de persoane din întreaga lume şi care sunt ascultaţi de peste 25.000.000 de persoane lunar pe platforma Spotify, vin în premieră la Timişoara, în luna decembrie, pe scena evenimentului «Timişoara 2023 la nesfârşit», organizat şi finanţat de Municipiul Timişoara, prin Centrul de Proiecte şi dedicat închiderii oficiale a programului Timişoara 2023 – Capitală Europeană a Culturi”, se precizează într-un comunicat de presă al Centrului de Proiecte al Primăriei Timişoara, conform News.ro.

„Timişoara 2023 la nesfârşit” va avea loc în perioada 7-10 decembrie 2023, în cinci locuri emblematice ale Timişoarei: Piaţa Unirii, Palatul Culturii, Cinema Timiş, Cinema Victoria şi MX – Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”. Evenimentul va reuni în program concerte, performance-uri, seminarii, conferinţe, toate cu acces gratuit, produse de Centrul de Proiecte. Oferta culturală a lunii decembrie va fi completată de programul bogat de evenimente produse de operatori culturali, ca parte a programului Timişoara 2023.

„Suntem la finalul unui an al excelenţei pentru Timişoara – şi totodată punctul de start pentru un nou început. Vă invit pe fiecare să privim retrospectiv spre anul 2023, an în care Timişoara a fost, alături de oraşele Veszprém din Ungaria şi Elefsina din Grecia, sub reflectorul cultural al întregului continent. Am convingerea că Timişoara a reuşit să contribuie în mod consistent şi semnificativ, în acest an, la consolidarea unei bune imagini a României în Europa. (...) Momentul aniversar pe care îl pregătim pentru acest final de an şi prin care marcăm totodată o nouă etapă a acestei călătorii unice, îmi doresc să ne aducă pe toţi împreună în Piaţa Unirii şi în toate locurile atât de frumoase ale acestui oraş. Vă invit să celebrăm împreună, Timişoara, din 7 decembrie, cu aceeaşi bucurie cu care sărbătorim fiecare nou început”, a declarat Ramona Laczko David, coordonatoarea programului Timişoara 2023 – Capitala Europeană a Culturii

Programul complet al evenimentului „Timişoara 2023 la nesfârşit” va fi anunţat în data de 20 noiembrie 2023, pe site-ul online dedicat: continua.timisoara2023.eu/ro.

Evenimentul „Timişoara 2023 la nesfârşit” este finanţat de Municipiul Timişoara şi organizat de Centrul de Proiecte.

Programul Timişoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii se află sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.