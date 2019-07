Concertul Status Quo la București a fost anulat

Concertul Status Quo care trebuia să aibă loc la București în luna august a fost anulat, arată un anunț publicat de organizatorii evenimentului, relatează mediafax.

”Concertul Status Quo din data de 26 august de la Arenele Romane se anulează. Trupa a decis să își modifice programul de turneu așa că din pacate nu vor mai putea ajunge la București. Sumele plătite de fani pe bilete vor fi returnate integral în cel mai scurt timp”, au anunțat organizatorii.

Organizatorii au oferit detalii și în legătură cu procesul prin care fanii își pot recupera banii: ”Pentru biletele achizitionate cu plata prin card rambursarea sumei ce reprezinta contravaloarea biletelor se va efectua automat în contul din care s-a facut plata inițială în termen de maxim 14 zile lucratoare. De obicei dureaza maxim 1-3 zile lucratoare dar în funcție de banca dvs procedeul poate fi uneori mai lung. Pentru biletele achiziționate cu plata prin Orange sau Vodafone, rambursarea sumei ce reprezintă contravaloarea biletelor va fi returnată din contul operatorului de telefonie prin ajustarea facturii lunare. Pentru biletele achiziționate cu plata ramburs (livrare prin curier) sau din punctele fizice deja ați primit o informare pe mail pentru a oferi către iabilet.ro un cont IBAN pentru returnarea banilor”.

Avându-şi originile în trupa rock The Specters, înfiinţată la începutul anilor '60, Status Quo şi-a definitivat în 1967 componenţa şi noua identitate muzicală. Anii '70 au marcat debutul în forţă pentru Status Quo, trupa lansând mai multe albume şi hituri, precum "Caroline", "Down, Down" şi "Rockin' All Over the World", ce i-au asigurat prezenţa în istoria rockului britanic.

A fost prima trupă contemporană care a cântat în faţa reprezentanţilor casei regale britanice, evenimentul având loc în 1982, la un concert caritabil sold-out la care a luat parte prinţul Charles. Trei ani mai târziu, în 1985, Status Quo a dat startul concertului Live Aid, piesa "Rockin' All Over the World" devenind imnul evenimentului.

În 1986, a lansat albumul "In the Army Now", care a avut un succes comercial remarcabil, trupa continuând seria reuşitelor cu numeroase premiere şi recorduri muzicale. În acelaşi an, Status Quo a reuşit performanţa de a susţine trei concerte în trei ţări diferite - Marea Britanie, Elveţia şi Danemarca, în mai puţin de 24 de ore. Recordul avea să fie depăşit de aceeaşi trupă, pe 21 septembrie 1991, când Status Quo şi-a asigurat prezenţa în Guinness Book of Records pentru patru spectacole sold-out susţinute în 11 ore şi 11 minute, la Sheffield Arena, Glasgow SE&CC, Birmingham NEC, respectiv Wembley Arena, în cadrul turneului de promovare a albumului "Rock 'Til You Drop". Acelaşi an avea să aducă membrilor trupei şi premiul Brit pentru contribuţia la dezvoltarea industriei muzicale.

Tradusă în cifre, întreaga carieră Status Quo însumează 32 de albume de studio, vânzările depăşind 120 de milioane de unităţi.

Trupa Status Quo a mai concertat în Bucureşti în 2012.