Concertul trupei Whitesnake de la București va începe la ora 21.00

Concertul pe care trupa Whitesnake îl va susţine pe 1 iulie la Arenele Romane din Bucureşti va începe la ora 21.00, potrivit organizatorilor, Metalhead, anunță news.ro.

Evenimentul care va avea loc în aer liber face parte din turneul mondial „Flesh & Blood”.

În deschidere va concerta trupa italiană Siska, de la ora 20.00.

Accesul în incinta Arenelor Romane se va face începând cu ora 19:00.

Pentru deţinătorii biletelor cu loc, accesul se va face doar prin parc, prin lateralele Arenelor Romane. Pentru cei care deţin bilete pe teren, accesul se va face pe la porţile de jos are Arenelor. Accesul copiilor cu vârste sub 7 ani este gratuit doar în zona teren, iar ei trebuie însoţiţi de un adult care are bilet.

Bilete mai sunt disponibile în reţeaua iabilet.ro. Ele au preţuri cuprinse între 139 şi 349 de lei, iar în ziua concertului, între 170 şi 370 de lei. Acestora le va fi adăugată o taxă de 10 lei.

Whitesnake a fost fondată în 1978 de solistul David Coverdale, după ce a încheiat colaborarea cu Deep Purple. Trupa, care a cunoscut mai multe modificări de componenţă şi a făcut câteva pauze în anii 1990, a lansat 13 albume de studio. Cel mai recent, „Flesh & Blood”, a apărut în luna mai 2019.

Grupul a primit pentru albumele sale patru discuri de aur, 17 discuri de platină şi un disc de argint. Toate albumele Whitesnake au intrat în Top 50 UK, iar şase dintre ele, în Top 10 UK.

Din 1978 până în prezent, din Whitesnake au făcut parte, între alţii, Steve Vai, Jon Lord şi Ian Paice, Cozy Powell şi John Sykes, Anysley Dunbar. În prezent, Tommy Aldridge - care a colaborat cu artişti precum Ozzy Osbourne, Gary Moore, Thin Lizzy şi Yngwie Malmsteen - este toboşarul trupei britanice. Din formaţie mai fac parte Reb Beach şi Joel Hoekstra, chitară, Michele Luppi, clape, şi Michael Devin, bas.