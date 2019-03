Condamnat definitiv la 7 ani și 6 luni de închisoare, Cristian Borcea ar putea fi eliberat peste câteva luni

Judecătorii Curții de Apel București au decis ieri contopirea pedepselor in cazul lui Cristian Borcea, dispunând ca omul de afaceri sa execute 7 ani si 6 luni de inchisoare. Este vorba despre pedeapsa ramasa din dosarul Transferurilor si condamnarea de 5 ani de dosarul retrocedarilor. Decizia nu este definitiva, insa daca va fi mentinuta si de ultima instanta, Cristian Borcea ar putea fi eliberat curând.

Potrivit legii, omul de afaceri poate face o cerere de eliberare conditionata dupa executarea a doua treimi din pedeapsa totala de 7 ani si 6 luni. Borcea deja a executat 4 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul transferurilor si o luna in cauza recenta. Astfel, in cateva luni, omul de afaceri ar putea solicita eliberarea conditionata.