CONDIȚII de lumea a TREIA: o mie de secții de poliție din România au LATRINE - Lucian Bode anunță alocări de bani

Ministerul Afacerilor Interne a suplimentat, în 2021, bugetul alocat investiţiilor cu 75%, obiectivul principal fiind reabilitarea sediilor inspectoratelor de poliţie şi a posturilor de poliţie, precum şi dotarea acestora, în condiţiile în care peste 1.000 de posturi de poliţie din România au toaleta în fundul curţii, a declarat, vineri, la Botoşani, ministrul Lucian Bode, conform Agerpres.

"Aşa cum aţi văzut în construcţia bugetară pentru anul 2021 am ţinut cont de aceste vulnerabilităţi, eu le numesc vulnerabilităţi ale sistemului de ordine publică faptul că avem în continuare peste 1.000 de posturi de poliţie cu toaleta în fundul curţii. Este o vulnerabilitate pentru Poliţia Română. Fondurile alocate pentru programul anual de investiţii le-am majorat cu 75% în acest an. Mai exact, de la 84 milioane la 150 milioane în acest an - 84 de milioane am avut alocat anul trecut. Faptul că astăzi inaugurăm în judeţul Botoşani două sedii de Poliţie, la Dorohoi şi Săveni, după patru ani, reprezintă pentru mine, ca ministrul al Afacerilor Interne un semn încurajator, dar - vă spun foarte limpede - nu şi suficient. Eu vă solicit, stimaţi colegi, tuturor, mai multă implicare în planificarea şi derularea unor astfel de investiţii. Ştim că banii nu ajung niciodată, fondurile nu sunt niciodată suficiente, însă folosind un mixt de finanţare, şi aici mă refer la ce alocăm noi prin bugetul de stat, la fondurile europene la dispoziţia României, a Guvernului, a MAI, a structurilor noastre, dublate de creşterea capabilităţii administrative de a implementa astfel de proiecte, pentru că trebuie să recunoaştem şi aici mai avem mult de lucru, toate acestea vor duce la rezolvarea fie şi parţial a acestei probleme cu care se confruntă Poliţia Română, dotarea inspectoratelor, dotarea sediilor de poliţie", a afirmat Bode.

Ministrul de Interne a participat vineri, alături de secretarul de stat Bogdan Despescu, la inaugurarea sediilor Poliţiei municipiului Dorohoi şi Poliţiei oraşului Săveni. Cei doi oficiali mai au în programul vizitei o şedinţă tehnică cu reprezentanţii structurilor MAI de la nivelul judeţului Botoşani.