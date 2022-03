Conducerea clubului CS Mioveni a reclamat, la FRF, că echipa a fost victima mai multor greşeli de arbitraj în ultimele partide

Conducerea clubului CS Mioveni a reclamat, prin intermediului unei scrisori transmise către Federaţia Română de Fotbal, Comisia Centrală a Arbitrilor şi Liga Profesionistă de Fotbal, că echipa antrenată de Alexandru Pelici a fost victima mai multor greşeli de arbitraj în ultimele partide disputate în Liga I, conform Agerpres.

"Greşelile de arbitraj împotriva echipei noastre s-au adunat, din nou. La ultima partidă, de la Sf Gheorghe, gazdele au marcat un gol din offside. Acesta se adaugă altor goluri şi greşeli din meciurile anterioare. La Arad, arbitrul de centru a inventat un penalty pentru gazde, iar nouă ne-a refuzat unul. Iar în meciul cu U Craiova, oaspeţii au dat două goluri din offside, iar nouă ni s-a refuzat un penalty. După această serie de greşeli de arbitraj îndreptate voit sau nu împotriva noastră, tragem un nou semnal de alarmă. În acest sens conducerea clubului a trimis o nouă scrisoare deschisă forurilor abilitate. În ea au fost semnalate toate aceste erori", se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial al grupării argeşene.Preşedintele executiv al clubului, Constantin Stancu, a solicitat celor trei instituţii să analizeze ultimele trei partide ale echipei sale în care s-au făcut greşeli de arbitraj."Acum, după desfăşurarea a 30 de etape din Sezonul Regular Liga I şi o etapă din play-out, ne permitem să tragem un nou semnal de alarmă asupra arbitrajelor pe care CS Mioveni le-a avut până în prezent. Am spus-o şi am demonstrat în numeroase rânduri faptul că echipa noastră a fost clar dezavantajată de către cavalerii fluierului, însă nimeni nu ne-a ascultat şi nimeni nu ne-a făcut într-un fel sau altul dreptate. Suntem conştienţi că suntem o echipă mică, ştim că nu suntem bine primiţi sau priviţi la 'masa' echipelor mari, dar nu cerem nimic extraordinar. Vrem doar să fim arbitraţi corect! Este oare prea mult? Sau trebuie să fie sacrificaţi cei mici pentru a se putea salva cei mari? Probabil că multă lume nu ar crede ce spunem acum, dar vă rugăm să analizaţi corect ultimele trei jocuri disputate de CS Mioveni. În meciul de pe teren propriu contra Universităţii Craiova, adversarii au marcat două goluri din offside, iar nouă ni s-a refuzat un penalty clar; la meciul desfăşurat la UTA, adversarilor li s-a acordat un penalty inexistent, în timp ce nouă nu ni s-a acordat unul valabil; la meciul desfăşurat la Sepsi, golul 2 a fost înscris din offside", a scris oficialul clubului CS Mioveni în scrisoare.El precizează că erorile au fost evidente, considerând că echipa CS Mioveni a pierdut 9 puncte în urma greşelilor de arbitraj."Domnilor, aceste greşeli au fost observate clar ca lumina zilei la posturile TV care au transmis jocurile respective. Comentatorii, moderatorii şi oamenii de specialitate ne-au dat dreptate. Toţi ne plâng de milă, însă noi rămânem fără puncte. Culmea este că toate aceste gafe au fost făcute în trei jocuri consecutive!!! Este prea mult pentru o echipă care se lupta de una singură pentru a se salva de la retrogradare! Stopaţi greşelile! A sosit timpul să stopaţi aceste greşeli! Vrem o luptă cinstită între echipele implicate în salvarea de la retrogradare! Vrem egalitate, vrem imparţialitate, vrem corectitudine. Ne este greu să credem că CS Mioveni a fost condamnată la retrogradare în culise, însă prestaţiile arbitrilor ne dau de gândit. Şi noi investim, şi noi cheltuim bani, şi noi încercăm din răsputeri să facem totul pentru îndeplinirea obiectivului propus, şi anume menţinerea în Liga 1. Dar trebuie ca CCA să intervină şi să îndrepte, măcar în ultimul ceas, toate erorile din actualul sezon. Am ataşat prezentei scrisori fazele din meciurile specificate mai sus. Uitaţi-vă şi gândiţi-vă că am pierdut 9 puncte pe mâna cavalerilor fluierului. Nu este suficient? Noi credem că da. Încheiem solicitându-vă, pentru a nu ştim câta oară, dreptate şi corectitudine - fair play. Avem convingerea şi speranţa că nu este imposibil ca măcar în aceste ultime etape de play-out să fim arbitraţi corect. Vă mulţumim!", se mai arată în documentul citat.