Conducerea unei școli din Constanța a decis suspendarea cursurilor timp de două zile, după apariția a cinci cazuri de hepatită A. Deși DSP nu a decis închiderea unității de învățământ, părinții speriați și conducerea instituției au hotărât miercuri să amâne orele până săptămâna viitoare, anunță MEDIAFAX.

La școala gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Constanța au fost depistate în această săptămână cinci cazuri de hepatită A. Joi și vineri, inspectorii DSP Constanța au dezinfectat sălile de curs și au luat măsuri pentru a stopa răspândirea bolii.

Citește și: Dan Barna ‘a luat foc’- Ne-au otrăvit trecutul, ne compromit prezentul și ne anulează viitorul .

„Au fost cinci cazuri confirmate de hepatită la școala 12. Cazuri disparate, adică nu din aceeași clasă, și am luat decizia ca joi să facem o dezinfecție și, pentru a fi siguri că totul este ok și pentru a preveni îmbolnăvirile ulterioare, am luat decizia să facem și vineri. Joi au fost inspectorii noștri acolo, au dat indicații ca femeile de serviciu să stea în pauză lângă copilași, să fie apă, săpun, prosop, să fie supravegheați, pentru a limita cât mai mult extinderea acestei boli”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Cristina Schipor, șeful DSP Constanța.

Însă acest lucru nu a fost de ajuns pentru părinții copiilor, care, împreună cu conducerea școlii, au hotărât să suspende cursurile până luni.

„Închiderea școlii a fost o decizie a direcției școlii, nu noi am dat recomandarea asta. Ei au hotărât asta. Am înțeles că mulți părinți au decis să nu-și mai ducă copiii la școală și probabil că au luat hotărârea să suspende cursurile. Din câte am înțeles de la Spitalul de Boli Infecțioase, foarte mulți părinți alarmați s-au dus doar să își facă analizele. Cel puțin la nivelul nostru nu au ajuns informații că ar mai fi și alte cazuri”, a completat șefa DSP Constanța.

Contactat telefonic, medicul de gardă al Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, Licdan Curtali, a declarat, pentru MEDIAFAX, că vineri a avut un singur caz de hepatită, dar nu de la școala 12, ci o persoană din județ.

Citește și: Florin Iordache: Nu ne este rușine cu Viorica Dăncilă! O să vedeți în turul doi ce figură frumoasă va face

La școala gimnazială nr.12 din Constanța învață peste 1.000 de elevi, îndrumați de 80 de cadre didactice.

Reprezentanții unității de învățământ nu au putut fi contactați.