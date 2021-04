Conferința de presă suținută de Florin Cîțu, Andrei Baciu și Valeriu Gheroghiță - Stadiul campaniei de vaccinare și măsurile anti-epidemice

Premierul Florin Cîțu, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță, și Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al CNCAV au susținut astăzi o conferință de presă cu privire la măsurile anti-pandemice luate de guvern.

„Florin Cîţu: Bună ziua! Vreau să vă anunț că domnul secretar de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului şi-a înaintat demisia, pe care am acceptat-o. Referitor la întâlnirile pe care le-am avut astăzi, au fost două întâlniri foarte importante în ceea ce privește campania de vaccinare. Încă de astăzi am schimbat câteva lucruri, în special modalitatea în care angajații din companiile private se pot vaccina la locul de muncă, cu ajutorul operatorilor economici și după ce sunt avizați de DSP. Am vorbit deja cu cei de la DSP acum câteva zile, cred că săptămâna trecută, și le-am spus să susțină acest demers cu toate eforturile. Astăzi, ne-am întâlnit cu reprezentanții organizațiilor mediului de afaceri (camere de comerț din România, Consiliul IMM-urilor, HoReCa, Hora, CDR), asociații ale producătorilor de medicamente, dar, foarte important, și cu ONG-urile și asociații ale pacienților. Avem nevoie, pe de o parte, ca această campanie de vaccinare să fie extinsă, prin această modalitate, dar avem nevoie și de o campanie de informare corectă a cetățenilor României, pentru că în spațiul public sunt foarte multe informații care subminează efortul de vaccinare. Şi această întâlnire și cu Organizația Mondială a Sănătății și cu UNICEF, resurse pe care le aducem împreună pentru a informa corect cetățenii României din toate zonele. Şi chiar la acea discuție am luat decizia de a elimina, de exemplu, numărul de persoane care pot fi înregistrate de un aparținător. Astăzi, ştiţi, că erau nouă persoane; vom elimina și se pot înscrie mai multe persoane în platformă. Câteva idei foarte bune astăzi pentru a face mai simplă înregistrarea în platformă.

Revenind la vaccinarea personalului din companii și angajați, un lucru în plus, vor avea acces și membrii familiilor celor care sunt angajați în companiile respective, iar în acele comunități unde nu există un centru de vaccinare, dar există acest centru de vaccinare al companiilor respective, cei din comunitate pot să se vaccineze, vom avea grijă ca logistica să permită acest lucru. Intrăm într-o nouă etapă în această campanie de vaccinare și trebuie să creștem ritmul. Deschiderea noastră este totală. Așa cum le-am spus şi agenților economici, putem să ne gândim la a modifica anumite criterii pe care le avem astăzi, în funcție de numărul persoanelor vaccinate sau rata sau procentul persoanelor vaccinate în anumite sectoare. Am vorbit cu cei din HORA, cu restaurante. V-am spus, mă interesează să avem tot personalul vaccinat, ca să putem să începem să eliminăm din restricții. Cea mai importantă cred că este sau ceea ce doresc eu este să avem restaurante deschise, poate la o anumită capacitate, indiferent de rata de incidență. Dar acest lucru se poate face numai dacă avem o campanie de vaccinare de succes atât în localități, cât și în sectorul respectiv.

Vă spun același mesaj pe care îl spun în fiecare zi: vaccinarea este singura soluție de a ieși din această pandemie. Avem acum dozele necesare, avem mai multe. Putem, dacă avem succes, să vaccinăm mai mult de 5 milioane de persoane până la sfârșitul lunii mai, deci, avem dozele pentru așa ceva. Avem doze pentru mai mult de 10 milioane de persoane până la sfârșitul lunii iulie, deci, doar trebuie să transmitem mesajul că singura soluție de a reveni la normalitate, de a avea o viață normală, de a merge la concerte, la teatre, la restaurante, să călătorim, să avem o viață normală este să ne vaccinăm. De aceea, facem toate aceste eforturi. De partea cealaltă, din sectorul privat, avem toată susținerea în ONG-uri care ne susțin această campanie, deci, cred că deja este un efort important. Ceea ce facem noi acum este să eliminăm acele voci care mai există împotriva acestei campanii de vaccinare. Orice voce împotriva campaniei de vaccinare, de oriunde ar veni această voce, subminează un efort al nostru, al tuturor de a reveni la normalitate cât mai curând. Vreau să fie foarte clar: orice voce care subminează această campanie de vaccinare subminează efortul nostru de a reveni la normalitate cât mai curând!

Vă mulțumesc mult de tot, atât am avut de declarat astăzi. Domnul Gheorghiţă va prelua de acum conferința de presă, pe care o face săptămânal deja. Vă mulţumesc mult de tot!

Valeriu Gheorghiță: Cu permisiunea dumneavoastră, vă mulțumesc pentru participarea la această conferință. Ca de obicei, o să trecem în revistă câteva elemente de noutate. Așa cum deja s-a subliniat, au avut loc o serie de întâlniri, atât cu reprezentanți ai mediilor de afaceri, cât și cu reprezentanți ai asociațiilor de pacienți cu boli cronice, tocmai pentru a găsi și identifica elementele comune care să fie utile atât pentru accesul la vaccinare, cât și pentru transmiterea mesajelor în ceea ce privește conștientizarea importanței și a beneficiilor vaccinării. Vor fi în perioada următoare implementate, cât de curând, o serie de modificări în ceea ce privește modalitatea de programare, în ideea în care extindem diverse mijloace și căi prin care o persoană poate să acceseze un centru de vaccinare. Plecând de la ideea că, în mod deosebit în mediul rural, dar nu numai, de multe ori este dificilă accesarea platformei de programare, și atunci trebuie să găsim o serie de soluții, de metode complementare, prin care o persoană să beneficieze în final de vaccinare. Și una dintre... sau două soluții concrete: va exista posibilitatea de programarea telefonică, tot prin intermediul operatorului de call-center; persoana respectivă se va programa direct în centrul de vaccinare, fără să existe nevoia creării unui cont în platformă. O altă modalitate pe care o avem în vedere este ca persoana respectivă, sau mai multe, să se programeze direct la centrul de vaccinare. Sunt în mod deosebit persoane din mediul rural care se pot deplasa la un centru de vaccinare și se trec pe listă exact în respectivul centru și se va stabili ziua în care să se prezinte pentru vaccinare. Deci, practic, încercăm să găsim aceste variante care să faciliteze programarea la vaccinare. Un alt element important pe care vreau să îl transmit este legat de extinderea, dacă vreți, modalităților de vaccinare. Știm și am discutat despre vaccinarea prin intermediul medicilor de familie, de asemenea am vorbit despre vaccinarea prin intermediul centrelor de vaccinare mobile și a echipelor mobile. Pot să vă spun că, de mâine, începe activitatea de vaccinare prin centrele mobile și, de asemenea, prin sprijinul echipelor mobile, avem 14 județe identificate în care vom demara, pentru moment, această etapă de vaccinare. Sigur că vor intra, rând pe rând, și alte județe și, de asemenea, avem 7 județe în care vor fi dislocate aceste centre mobile de vaccinare. În celelalte județe, acolo unde există spații adecvate, vom aloca doar echipe mobile, împreună cu tot ce au nevoie, pentru a efectua vaccinarea în spațiile deja amenajate. Pot să vă spun și care sunt aceste județe unde dislocăm centre mobile: Arad, Bacău, Constanța, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Sibiu. De asemenea, au fost stabilite o serie de criterii de organizare, dacă vreți, a activității de vaccinare, în mod deosebit prin intermediul operatorilor economici, operatorii privați. Așa cum s-a menționat deja, vorbim de angajații proprii, vorbim de angajații altor operatori economici cu care sunt în relație contractuală, precum și membrii familiei acestora, vorbim de cele trei tipuri de vaccinuri disponibile, nu vorbim doar de un vaccin disponibil, iar pentru centrele mobile, îmi cer scuze, mă întorc un pic, vom distribui pentru moment vaccin de la compania Moderna, care este un vaccin, după cum știm, pe bază de ARN mesager, și ne putem permite din punct de vedere logistic organizarea acestor activități de vaccinare, având în vedere stabilitatea la temperatura obișnuită de +2 - +8 grade pentru 30 de zile. Un alt aspect important pe care îl avem în vedere în perioada următoare și asupra căruia am căzut de comun acord, urmează să finalizăm toate detaliile, dacă vreți, organizatorice, este de a vaccina în spitale - în spitalele, de pildă, non-COVID, în care sunt internați pacienți cu boli cronice. Putem să distribuim vaccinuri prin intermediul compartimentelor și serviciilor de epidemiologie, serviciile de prevenire și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale. Acolo se poate face recepția acestor vaccinuri și persoanele, pacienții sunt vaccinați pe perioada internării. Sigur, beneficiază de consiliere medicală, de supraveghere medicală adecvată și noi credem că această posibilitate suplimentară va crește accesul în mod deosebit al persoanelor vulnerabile la vaccinare. Așa încât, aș putea să trag câteva concluzii vizavi de creșterea modalităților prin care noi ne dorim să efectuăm această vaccinare, și anume demararea activităților prin intermediul medicilor de familie, demararea vaccinării prin centre mobile, prin echipe mobile, vaccinarea în cadrul operatorilor economici, în centre care vor fi amenajate în unitățile proprii sau prin arondarea în mod deosebit a acelor operatori cu număr mic de angajați la centre funcționale și, de asemenea, această posibilitate nouă pe care ne-o dorim să o implementăm, și anume vaccinarea pacienților care sunt internați în spitalele non-COVID, tocmai pentru a crește accesibilitatea celor vulnerabili la vaccinare. Un alt element pe care l-am putut implementa, având în vedere că urmează să primim un număr mai mare de doze de vaccin de la compania Pfizer, a fost creșterea numărului de persoane care se vaccinează pe flux, la cabinetele cu Pfizer, de la 72 la 84 de persoane. Deja din cursul acestei zile se vor vaccina 84 de persoane pe flux. Tocmai din acest motiv, credem că vom putea crește ritmul de vaccinare. Astfel, la acest moment, pot să vă spun că avem circa 992 de centre de vaccinare pe toate tipurile de vaccinuri, cumulând un total de 1.476 de fluxuri. Acestea, la capacitate maximă, ne asigură un număr de peste 140.000 de persoane care ar putea fi vaccinate în condiții de ocupare maximală a locurilor din centrele de vaccinare. De asemenea, există o serie de demersuri, dacă vreți, care sunt inițiate la nivel local, la nivel județean, cum este proiectul de la Timișoara, de la Timiș, de maraton al vaccinării pentru trei zile, în care se pot programa în vederea vaccinării un număr foarte mare de persoane, cu sprijinul corpului medical, prin acțiuni de voluntariat. Acest tip de demersuri ne dorim să fie replicate la nivel național, în mod deosebit în marile centre universitare, unde există universități de medicină și farmacie, tocmai pentru a avea la dispoziție resursa umană necesară și aici vorbim de studenți voluntari la medicină, medici rezidenți, prin suportul și sprijinul autorităților locale și al universităților de medicină și farmacie. Deci, sunt o serie de acțiuni concrete care vor fi în perioada următoare implementate. Și ultimul aspect legate de partea de vaccinare, de organizare a activităților de vaccinare, centrele de tip Drive-Thru urmează să fie operaționalizate. Chiar la sfârșitul acestei săptămâni, probabil în Deva, în județul Hunedoara, va fi primul centru de tip Drive-Thru din România, care va avea activitate de vaccinare. Urmează și alte municipii și județe care vor organiza astfel de activități, cum ar fi municipiul București, probabil că undeva săptămâna viitoare, însă sunt - repet - în curs de organizare aceste centre și în alte județe din țară. Cam acestea ar fi lucrurile de noutate pe care le avem în vedere și ne dorim să le implementăm cât de repede. Trecem la al doilea capitol legat de lista de așteptare. În momentul de față, avem un număr de peste 204.000 de persoane înscrise pe lista de așteptare. Pot să vă spun că procentul celor care se află în momentul de față pe lista de așteptare este, din populația generală, de pildă, este de peste 89%, ceea ce înseamnă că, până la acest moment, din toate persoanele care se aflau în lista de așteptare, au fost notificate cu prioritate, în mod deosebit persoanele vulnerabile, persoanele cu boli cronice, persoanele vârstnice, persoanele care erau aferente etapei 1 de vaccinare și, de asemenea, persoanelor care deservesc activități esențiale. Ceea ce înseamnă că principala categorie de persoane care la acest moment se regăsește pe lista de așteptare face parte din populația generală. Topul celor șase județe care au mai multe persoane pe lista de așteptare: Bucureşti - 66.000 de persoane, săptămâna trecută erau peste 120.000 de persoane pe lista de așteptare; prin creșterea capacității de vaccinare, am putut să reducem numărul de persoane care se află în lista de așteptare și, implicit, să scurtăm timpul de așteptare al oricărei persoane care dorește să se vaccineze. Cluj - peste 29.000 de persoane, Mureș - peste 11.000, Prahova, la fel, peste 11.000, Brașov - peste 9.000 de persoane, Ilfov - peste 8.600 de persoane. Pot să vă spun că de la începutul modalității de programare prin lista de așteptare și de la momentul la care au început notificările, din 15 martie până la acest moment au fost notificate peste 1.488.000 de persoane și au fost deja programate peste 943.000 de persoane. În ultimele 24 de ore au fost peste 20.000 de persoane care s-au înscris în lista de așteptare; au fost notificate peste 71.000 de persoane și programate 53.815 persoane. În funcție de tipul de vaccin, centrele de vaccinare care sunt în momentul de față active: pentru Pfizer avem 643 de centre, cu 1.018 fluxuri active; de asemenea, pentru Moderna - 131 de centre, cu 159 de fluxuri, pentru AstraZeneca avem 218 centre, cu 299 de fluxuri. În ceea ce privește numărul de persoane care sunt în momentul de față programate în centrele de vaccinare, pe toate cele trei tipuri de vaccinuri, vorbim de 1.466.133 de persoane, atât pentru doza 1, cât și pentru doza 2. Pe tipuri de vaccin, în centre cu Pfizer sunt în total 947.389 persoane programate, din care 394.234 sunt programate la doza 1. repet, fereastra de programare este pe cinci zile, pe un interval de cinci zile, care glisează cu 24 de ore, pe măsură ce, evident, timpul trece. În centrele cu Moderna sunt 210.709 persoane programate, din care 42.498 sunt persoane programate pentru doza 1, și în centrele cu vaccin de la compania AstraZeneca - 308.035 de persoane, din care 7.015 persoane sunt pentru doza 1. În ceea ce privește activitatea de call-center, la acest moment vorbim de 574 de linii telefonice disponibile. Având în vedere faptul că ne dorim adăugarea altor modalități de programare, cum am spus, programarea directă într-un centru telefonic, fără să fie nevoie de crearea unui cont în platformă, foarte probabil că solicitarea operatorilor economici va crește în perioada următoare. Rămâne să definitivăm exact această procedură, cât de repede. Noi ne dorim ca în săptămâna următoare să avem deja implementată această posibilitate. Aceste linii telefonice sunt deservite de personal din Ministerul Apărării Naționale; vorbim de peste 1.560 de militari. Media pe ultimele șapte zile a apelurilor telefonice a fost de 10.560; în ultimele 24 de ore au fost preluate 12.810 apeluri. În ceea ce privește bilanțul campaniei de vaccinare, în total, începând cu data de 27 decembrie, au fost vaccinate 2.675.872 de persoane; cu doza unu - 1.044.763 de persoane, cu doza a doua - 1.631.109 persoane. În ceea ce privește etapa a doua a campaniei de vaccinare - care, știm, a început în 15 ianuarie -, până în acest moment au fost vaccinate în total 1.931.569 de persoane cu cel puțin o doză. Tipul și categoria persoanelor vaccinate în etapa a doua: vorbim de persoanele vulnerabile, persoane care se află în evidență cu boli cronice: 584.918 persoane care au primit doza 1; persoane peste 65 de ani: 680.493; persoane din centre sociale și rezidențiale: 35.352; persoane care sunt nedeplasabile și care sunt vaccinate la domiciliu cu echipe mobile: 26.683; persoane fără adăpost: 614, în total fiind vaccinate 1.328.060 de persoane care sunt în categoria celor vulnerabili, reprezentând, din populația estimată în etapa a doua, adică 5 milioane de persoane vulnerabile - repet, este o estimare ca număr de referință, vorbim de peste 26% procent de acoperire vaccinală. În ceea ce privește ponderea persoanelor vulnerabile din etapa a doua care au fost vaccinate, vorbim de 76,2% persoane vulnerabile vaccinate în etapa a doua, restul - 23,8% - fiind persoane care deservesc activități esențiale, și anume 458.957 de persoane; angajați din învățământ - 152.552 de persoane care au fost vaccinate cu cel puțin o doză; în centrele organizate în rețeaua MApN au fost vaccinate până la acest moment 132.541 de persoane; în centrele organizate în rețeaua MAI au fost vaccinate 42.278 de persoane. În ultima săptămână, săptămâna 12-18 aprilie, au fost operaționalizate circa 167 de echipe mobile, care sunt formate din 477 de medici și asistenți medicali și 123 de registratori. S-au efectuat 496 de misiuni pentru vaccinare în centre rezidențiale persoane imobilizate, centre de dializă și persoane fără adăpost și au fost vaccinate în această săptămână cu echipe mobile 8.351 de persoane. Cele mai multe persoane au fost vaccinate în județul Hunedoara - 1.337 în ultima săptămână - cu aceste echipe mobile, în Satu Mare 742 de persoane, Cluj - 650 de persoane, în București 600 de persoane, Timiș - 463. Reacțiile adverse la nivel național: până pe data de 19 aprilie au fost raportate 12.238 de cazuri de reacții adverse postvaccinale indezirabile, cu o rată de raportare de trei reacții adverse la 1.000 de doze administrate. De asemenea, în ultima săptămână, săptămâna 12-18 aprilie, au fost raportate un număr de 746 de reacții adverse - cu cel puțin 40% mai redus decât în săptămâna precedentă -, majoritatea fiind reacții raportate la Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Şi vă menționez şi faptul că în ultima săptămână au fost cele mai multe persoane vaccinate: vorbim de o medie de peste 75.000, aproape de 80.000 de persoane. Vârsta medie a persoanelor care au raportat reacții adverse postvaccinale a fost de 37 de ani. Repet, confirm faptul că organismul tânăr, persoanele tinere sunt mult mai reactive la vaccinuri și, evident, dezvoltă mai frecvent acestei reacții adverse, care în majoritatea situațiilor sunt reacții comune, minore, care nu pun probleme medicale deosebite. 66% dintre persoanele care au raportat reacții adverse au fost persoane de sex feminin. În funcție de severitatea manifestărilor, au fost raportate doar reacții clasificate ca nesevere. Menționez că în cursul zilei de ieri - toate aceste date sunt până pe 18 aprilie - a fost raportat un caz de şoc anafilactic la o persoană de sex feminin de 16 ani din județul Maramureș, care a fost vaccinată la centrul de vaccinare din orașul Ulmeni împreună cu membrii familiei - erau programați; a dezvoltat la scurt timp după vaccinarea cu vaccinul de la compania BioNTech/Pfizer manifestări clinice de şoc anafilactic. S-a intervenit din punct de vedere medical, evoluția a fost foarte bună și persoana, în momentul de față, este bine, este acasă. În ceea ce privește tipul reacțiilor adverse raportate, 64% rămân aceleași reacții la nivelul locului de administrare, cu durere, disconfort, tumefacție, roșeață la locul injecției, stare de oboseală, febră și frison; în 36% din cazuri vorbind de dureri de cap, cefalee, 33% dureri musculare și dureri articulare, 15% reacții digestive. Acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le transmitem astăzi. Cu permisiunea dumneavoastră, o să îi dau cuvântul domnului secretar de stat Andrei Baciu, vicepreședinte în cadrul Comitetului Național de vaccinare. Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Andrei Baciu: Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule președinte. Cu privire misiunile de transport efectuate, de la începutul campaniei de vaccinare până pe 20 aprilie au fost efectuate 8.725 de misiuni de transport la nivel naţional, având un personal implicat de 20.836 personal MAI, din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române, Poliția de Frontieră și IGSU. Toate acestea au fost asigurate cu peste 2.000 de mijloacele tehnice. La fel, vorbim de 5.445 de persoane din MApN, care au efectuat misiuni de transport, cu 2.397 mijloace tehnice. Un total personal angrenat, militar și civil, de 7.971. Cu privire la dozele de vaccin pe care România le-a recepționat până pe data de 20 aprilie, vorbim de 6.534.909 doze de vaccin, dintre care administrate 4.306.981, ceea ce reprezintă 65% din dozele primite, și o să vedem imediat pe fiecare tip de vaccin. Pentru 18 aprilie avem un stoc de 1.083.666.

Cu privire la vaccinurile produse de BioNTech-Pfizer recepționate până pe data de 20 aprilie, 4.397.309 doze, administrate 3.474.835, 79%, un stoc de 311.496, practic, distribuite fiind 3.718.769. Aici, după cum știm, dozele de vaccin care sosesc la începutul fiecărei săptămâni sunt utilizate pe parcursul respectivei săptămâni, astfel că până la următoarea livrare acestea sunt epuizate aproape în totalitate. Pentru Moderna, vorbim de un total de doze recepționate la 20 aprilie de 560.400, administrate 365.813 doze, 63% practic, un stoc de 140.150 de doze și distribuite 452.200. Aici știm că se face livrarea o dată la două săptămâni, motiv pentru care noi trebuie să ținem dozele de vaccin pentru efectuarea rapelului. O noutate pentru luna mai este aceea că dozele de vaccin de la compania Moderna vor fi livrate săptămânal. Pentru vaccinul produs de AstraZeneca, vorbim de o total de doze recepționate la data de 20 aprilie de 1.517.200 de doze, administrate 478.333, stoc 572.000 de doze și distribuite, după cum știm 814.970. Aici, aşa cum menționa și domnul președinte, domnul doctor Valeriu Gheorghiță, acestea vor fi utilizate și pentru toate celelalte mecanisme de vaccinare care vor intra în funcțiune în perioada imediat următoare. Pentru vaccinul produs de Johnson & Johnson avem 60.000 de doze de vaccin recepționate, care se află și în stoc. Sâmbătă 17 aprilie, după cum știm, au fost trimise, donate către Republica Moldova restul de 132.000 de doze de vaccin, ceea ce reprezintă practic dozele care mai rămăseseră până la promisiunea de 200.000 de doze, promisiune făcută de domnul președinte Klaus Iohannis către doamna președinte Maia Sandu. Deci, practic, prin această livrare și donație de sâmbătă s-a finalizat donația către Republica Moldova. Cu privire la dozele pierdute, până pe 18 aprilie inclusiv s-au înregistrat 7.325 de doze pierdute, ceea ce reprezintă 0,17% din totalul dozelor utilizate, după cum știm, pentru motivele pe care le-am mai menționat, motive neimputabile. Cu privire la celelalte companii cu care Comisia Europeană este în discuție și negociază, practic, aceste negocieri continuă cu Novavax şi Valneva, așteptăm veşti în acest sens. Cu privire la calendarul livrărilor, față de săptămâna trecută nu s-a schimbat nimic pentru luna aprilie. Vorbim de un total de 2.958.870. Însă, avem câteva vești noi. În săptămâna cinci, în ultima săptămână din aprilie, o să avem o tranșă de vaccin produs de BioNTech-Pfizer, o tranșă record pentru România, vorbim de 725.400 de doze de vaccin care vor fi livrate. La fel pentru luna mai, vorbim de 697.320 de doze săptămânal, până în ultima săptămână, când avem prognozate a fi livrate peste un milion de doze, respectiv 1.091.610, totalizând astfel pentru luna mai 3.882.060 de doze. Așa cum spuneam, pentru Moderna se va trece la livrări săptămânale, pentru luna mai 128.400 în fiecare săptămână, 513.600, pentru AstraZeneca vorbim de 1.047.962 de doze în luna mai și, în funcție de cum vor arăta lucrurile și pentru vaccinul produs de Johnson & Johnson, pentru estimările pe care le avem vorbim de 518.000 de doze pentru luna mai. Avem un total astfel de 5.962.022 de doze pentru luna mai, cifrele sunt asemănătoare și pentru luna iunie și, pe măsură ce acestea vor fi verificate, o să vi le comunicăm, astfel că, cu toate aceste acțiuni, România ocupă, la nivelul Uniunii Europene, locul patru, dacă este să ne uităm la vaccinările cu două doze, practic vaccinarea cu regimul terapeutic maximal, care oferă protecția maximală, și pe locul 17 la nivel global. Cam atât am avut eu, vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte.

Valeriu Gheorghiță: Mulțumesc frumos, domnule secretar de stat. Cu permisiunea dumneavoastră începem sesiunea de întrebări. Vă rog.

Reporter: Bună ziua! Ați vorbit puțin mai devreme de modificarea modalității de înscriere, în special pentru mediul rural și aș vrea să ne spuneți dacă numai pentru cei din mediul rural este valabilă această modificare sau în general?

Valeriu Gheorghiță: Nu, cred că va fi în general. Practic, fiecare centru de vaccinare are un număr de locuri disponibile. Acele locuri pot să fie ocupate prin intermediul sistemului de programare actual, prin platformă, pot să fie ocupate telefonic sau pot să fie ocupate prin prezentarea directă a persoanei într-un centru de vaccinare, este trecută pe lista centrului și i se comunică când se va prezenta, tocmai pentru a avea toate modalitățile la îndemână de a ne programa în vederea vaccinării.

Reporter: Și de când estimați că se va întâmpla acest lucru?

Valeriu Gheorghiță: Sunt câteva discuții tehnice pe care trebuie să le avem cu colegii de la STS, în această săptămână sau în cursul acestui weekend, așa încât, de săptămâna viitoare, cât mai repede posibil, să avem această posibilitate gata.

Reporter: O singură întrebare mai am: puteți să ne dați detalii despre vaccinarea în spitalele non-COVID? Este vorba de toate spitalele, de spitalele județene, și dacă vor fi vaccinați numai pacienții sau pot merge și persoane din exterior?

Valeriu Gheorghiță: Doar pacienții, pentru că este important să respectăm, totuși, niște criterii epidemiologice, care oricum sunt aplicate pacienților internați. Știm că există, în momentul de față, un sistem de triaj, există circuite deja funcționale în toate spitalele. Ne dorim să avem acest acces pentru toate spitalele non-COVID. Fiecare spital, așa cum ne propunem să organizăm această activitate, va face o solicitare de un număr de doze către Direcția de Sănătate Publică, prin intermediul Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; se alocă acele doze și pacienții vor fi vaccinați în cadrul spitalului, gândindu-ne în acest mod la creșterea accesibilității celor mai vulnerabili, celor care sunt cu afecțiuni cronice, care au vârsta înaintată și care, oricum, se prezintă pentru un serviciu medical. Cred că va facilita foarte mult accesul acestora la vaccinare.

Reporter: Bună ziua. Din declarațiile de până acum, inclusiv ale premierului, s-a spus că 10% dintre români nu vor sub nicio formă să se vaccineze. Probabil, un procent asemănător sau poate chiar mai mare încă se gândesc la asta. Ce vă gândiți să faceți pentru a convinge, totuși, populația să se vaccineze, în condițiile în care vedem că vom avea suficiente doze de ser?

Valeriu Gheorghiță: Avem pregătită o serie de acțiuni concrete în acest sens. Ne dorim să existe mai multe acțiuni de comunicare, dacă vreți, multicentrice. Nu trebuie să existe o singură campanie de comunicare care să fie coordonată de Comitetul Național de Coordonare a vaccinărilor. Și vă spun și de ce: pentru că am plecat de la ideea că același mesaj transmis sub o singura modalitate nu poate să ajungă în forma în care ne dorim la toate categoriile sociale, profesionale și așa mai departe și cred că, de pildă, în domeniul cultural, în domeniul sportiv, în domeniul HoReCa, fiecare cunoaște limbajul populației pe care o are în vedere în ceea ce privește comunicarea vizavi de vaccinare și importanța vaccinării. Desigur că este important ca aceste mesaje să aibă un conținut științific, validat, corect, dar modalitatea prin care se livrează acest mesaj să fie adaptat vârstei persoanelor, preferințelor sociale, preferințelor stilului de viață. Cred că este momentul să implicăm și să se implice toți cei care își doresc revenirea la normalitate într-un timp cât mai scurt, pentru că, într-adevăr, încrederea în instituțiile statului nu este una la cel mai înalt nivel și, tocmai de aceea, cred că este important să se implice toți cei care pot să demareze astfel de activități de comunicare și de informare.

Reporter: Dar putem estima cam cât la sută din populație ar dori să se vaccineze?

Valeriu Gheorghiță: Studiile și datele actuale arată o estimare de circa 50%, desigur, care sunt deciși să facă acest lucru. Mai este un procent important de persoane care încă nu s-au decis, nu au luat o decizie, dar ceea ce ne arată în continuare aceleași date, mai mult de jumătate dintre cei nehotărâți și-ar schimba această opțiune dacă ar avea acces la mai multe informații care să fie convingătoare în ceea ce privește, evident, optarea pentru vaccinare.

Reporter: Au mai fost discuții, la un moment dat, despre beneficii pentru cei care se vaccinează; s-au luat ceva decizii?

Valeriu Gheorghiță: Nu vorbim de decizii care să fie deja luate, dar se analizează o serie de variante prin care să se deschidă progresiv anumite domenii de activitate, cum ar fi în HoReCa, turism, tocmai prin faptul că un procent din ce în ce mai mare de persoane încep să se vaccineze și atunci este important atât mediul economic, cât și persoanele să aibă acces la diverse servicii de acest gen, dar nu s-a stabilit. Este un comitet pe care l-a anunțat domnul prim-ministru care lucrează la asemenea detalii.

Reporter: Bună ziua! Aș vrea să faceți un pic lumină în această situație, cu restaurantele care ar putea să funcționeze indiferent de incidența din localitatea respectivă. La ce nivel sau cum veți controla nivelul de vaccinare din industria HoReCa, de exemplu, pentru a putea lua această decizie?

Valeriu Gheorghiță: Sunt discuții exploratorii. Nu aș putea să vă dau concret procente sau praguri de la care să se ia în calcul diverse modalități de deschidere, însă pot să vă spun câteva principii importante: dacă un număr mai mare de angajați vor fi vaccinați, atunci, în primul rând, riscul de îmbolnăvire între angajați se reduce semnificativ; și, de asemenea, dacă cei care se prezintă pentru acele servicii sunt într-un procent mare fie vaccinați, fie au dovada că au trecut prin această infecție, sau au un test negativ, atunci evident că se pot deschide aceste servicii, la un număr mai mare, la un procent mai mare de persoane, indiferent de rata de incidență din localitatea sau din județul respectiv. Dar, repet, sunt chestiuni tehnice, care vor fi discutate cu experți, în cadrul grupurilor de lucru și vor fi aduse la cunoștința opiniei publice, în momentul în care vor fi decise.

Reporter: Adică, doar, să înțeleg, se poate lua în calcul și ideea care se practică în unele țări de a te prezenta la, știu eu, restaurant sau în altă parte cu o dovadă de vaccinare?

Valeriu Gheorghiță: În momentul de față, nu s-a luat în calcul acest lucru. Importantă este siguranța oamenilor care se prezintă pentru un serviciu, indiferent de natura lui.

Reporter: Și aș mai vrea să vă întreb: s-a avansat inclusiv ideea ca în localitățile unde se ajunge, să zicem, la o pondere a persoanelor vaccinate de 60%, inclusiv acolo să se ridice anumite restricții. Există o asemenea posiblitate? Știți să se practice și în alte țări?

Valeriu Gheorghiță: Va fi foarte greu, pentru că oamenii circulă. În județul respectiv sau în localitatea respectivă vin alte persoane, pentru diverse activități. Există și este firească această mobilitate a persoanelor. Nu cred că se vor putea lua aceste decizii la nivel de localitate, pe teritorii mici, însă important este că acest lucru creează perspectiva reală a revenirii la normalitate într-un timp cât mai scurt.

Reporter: Bună ziua! Aș avea două întrebări. Prima este dacă ne puteți spune, în ceea ce privește vaccinul Astra, sunt tot mai multe țări care fie au stopat complet vaccinarea cu acest ser, fie au oprit comenzile. Voiam să vă întreb dacă România are în vedere să nu mai achiziționeze serul de la Astra sau să oprească comenzile care urmează să fie livrate.

Valeriu Gheorghiță: Pot să vă spun și asta, cred că este deja cunoscut. Comisia Europeană nu a mai prelungit contractele cu compania AstraZeneca și Johnson & Johnson pentru anul viitor, însă contractul care este deja încheiat este în derulare. Vom vedea ce decizie va lua Comisia Europeană, din cauza impactului pe care neîncrederea în acest vaccin se resimte la nivelul tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene, nu doar în România. Iar în ceea ce privește o decizie de utilizare a vaccinului pentru anumite categorii de vârstă sau cu anumite limitări nu sunt în momentul de față avute în vedere. Așteptăm, în această săptămână are loc o nouă întâlnire a Comitetului de farmacovigilenţă de la EMA și ne așteptăm să existe o serie de precizări în acest sens, după care vom aplica recomandările transmise de Agenția Europeană a Medicamentului.

Reporter: Și aș mai avea o întrebare: dacă ne puteți da mai multe detalii despre cum vor funcționa aceste centre mobile și care este scopul lor principal. Veți merge în localitățile unde sunt mai mulți cetățeni vulnerabili?

Valeriu Gheorghiță: Scopul lor principal este de a facilita accesul celor care nu se pot deplasa pe câțiva zeci de km la un centru de vaccinare. Vorbim în mod deosebit de localități din mediul rural, localități care nu au medic de familie care să asigure accesul la vaccinare în cabinetul propriu, și, din acest punct de vedere, aceste centre, practic, vor vaccina persoanele doritoare din localitatea respectivă, 5-10 zile, cât este nevoie. Vă spuneam, vaccinul pe care îl distribuim în momentul de față este vaccin de la compania Moderna. Ne-am fi dorit să distribuim vaccin de la compania Johnson & Johnson, era mult mai facil tot procesul de vaccinare, însă, dacă Agenția Europeană a Medicamenutlui va face o recomandare în ceea ce privește reluarea sau începerea vaccinării cu acest tip de vaccin, cu siguranță că va fi una dintre opțiunile pe care le avem în vedere. Altfel, cred că aceste servicii mobile de vaccinare vor putea deservi populația vulnerabilă din localitățile care nu au acces la servicii medicale, care nu au medic de familie. Dar ne imaginăm și alte situații în care putem să folosim centre mobile. În mod deosebit în zonele aglomerate - vă dau exemplu piețe, târguri - unde putem să venim cu aceste centre mobile, tocmai acolo unde sunt un număr mai mare de persoane care își doresc să se vaccineze, dar poate nu găsesc timpul necesar, modalitatea de programare. Practic, ne va asigura o flexibilitate și o dinamică a campaniei de vaccinare.

Reporter: Deci nu va fi nevoie de niciun fel de programare, va fi pe baza "primul venit, primul servit".

Valeriu Gheorghiţă: În localitățile pe care le-am menționat este nevoie totuși de o estimare a numărului de persoane care își doresc să se vaccineze, tocmai pentru a pentru a organiza un plan, un circuit al acestui centru - câte zile trebuie să rămână într-o localitate, unde trebuie să meargă, în ce localitate. Deci este nevoie de o organizare, care se bazează, printre altele, și pe estimarea numărului de persoane care își doresc să se vaccineze. Altfel, dacă numărul celor care doresc să se vaccineze este mai mic, se poate trimite doar o echipă mobilă care să asigure vaccinarea, nu trebuie neapărat să deplasăm o facilitate care presupune un efort logistic destul de important.

Reporter: Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat în urmă cu câteva zile că municipiul București a ajuns la rata de imunizare de 20%. Ne puteți pune la dispoziție o clasificare pe județe, din punct de vedere al imunizării?

Valeriu Gheorghiţă: Da, vă putem pune în perioada următoare această situație cu ponderea persoanelor vaccinate din fiecare județ. Pot să vă spun că vorbim chiar de 23% în municipiul București - este o evaluare pe care am făcut-o chiar în cursul zilei de astăzi. Ritmul de vaccinare observăm că este în creștere, ne dorim ca un număr cât mai mare de persoane să fie vaccinate și astfel să avem deja județe în care să putem atinge mai repede pragul de imunizare colectivă. Astfel de demersuri particulare de vaccinare, cum se întâmplă la Timiș, să poată să fie menținute și în alte județe, acolo unde există posibilitatea aceasta de organizare, unde avem resursă umană suficientă și disponibilă, tocmai pentru a facilita cât mai rapid accesul la vaccinare.

Reporter: Aţi luat în calcul imunizarea naturală a celor care au făcut deja boala? Sau veți lua în calcul, în momentul în care veți propune relaxarea măsurilor?

Valeriu Gheorghiţă: Este foarte greu de estimat numărul de persoane care au trecut prin boală. Avem, sigur, date de seroprevalență, studiile de seroprevalență care sunt efectuate, însă un procent de persoane care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 au fost și vaccinate, deci nu sunt perfect complementare aceste date, sunt suprapuse, și tocmai de aceea este greu de luat în calcul care este numărul celor care au trecut prin infecție și au dobândit această imunitate prin boală și al celor vaccinați. Mai mult decât atât, estimăm - sau cel puțin acest lucru este arătat de datele științifice - o perioadă de protecție după boala naturală cuprinsă între trei și până la șase luni. Tocmai de aceea, imunitatea obținută prin boala naturală nu este o soluție pe termen lung. Sigur că este importantă pentru protecția persoanei, imediat după ce a trecut prin această infecție, însă recomandăm vaccinarea tuturor celor care nu au alte contraindicații.

Reporter: Dar după vaccin cât avem protecție?

Valeriu Gheorghiţă: Avem date la șase luni care sunt foarte bune: vaccinurile își mențin nivelul de eficiență de peste 90%, ceea ce este, cred, un lucru foarte bun și tocmai de aceea anticipăm o durată mult mai mare de protecție.

Reporter: Vreau să vă întreb când începe vaccinarea în companii și dacă aveți o estimare a numărului de centre care vor fi deschise.

Valeriu Gheorghiţă: Demersul acesta să știți că este diferit de la o unitate economică privată la alta, nu trebuie să înceapă toată lumea în același timp. Este important să existe un cadru în care se organizează aceste activități, așa încât fiecare companie... Chiar astăzi, în cursul întâlnirii, o mare parte dintre unități era în stadii avansate de pregătire, adică ar putea să înceapă de săptămâna viitoare; alții au nevoie de o durată mai mare de timp până se organizează.”