Conflict deschis în Guvern: Miniștrii USR îi reproșează premierului Cîțu că refuză neimpozitarea salariului minim dar finanțează PNDL 3

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui (USR), a declarat miercuri la Antena 3 că formațiunea nu este interesata de faptele din tinerețe ale premierului, dar este nemulțumită de faptul că Florin Cîțu este de acord să se finanțeze 'mamutul' PNDL 3 în locul neimpozitării salariului minim.

„Ne intereseaza mai tare viitorul si grandiosul PNDL 3 care se pregateste si asta ar trebui sa ne preocupe mult mai tare decat o contraventie as spune eu. Pare sa fie o fapta care s-a intamplat acum foarte mult timp, in tineretea premierului. Dar maretul PNDL va fi din banii tuturor”, a zis Năsui, întrebat cum comentează că șeful Guvernului a recunoscut că a făcut două zile de închisoare în anul 2000 pentru că a fost prins băut la volan în SUA.

„Eu nu am sustinut niciodata PNDL. Tara a trecut prin doua valuri de PNDL, PNLD 1 și PNDL 2 și acum avem PNDL 3. Am vazut rezultatul si efectele si problemele PNDL. Este un program din care, daca ne uitam pe stiri, rapoartele Curtii de Conturi, s-a furat. Cand avem deficitul mare, trebuie sa avem alt mod de a gandi acest gen de programe. Aceste investitii locale trebuie facute prin fonduri europene ca in alte tari”, a adăugat ministrul.

Năsui a indicat că neimpozitarea salariului minim, o promisiune electorală USR, ar avea un impact asupra bugetului mai mic decât „programul mamut” PNDL 3. El a adăugat că USR ar fi de acord și să se realizeze în trepte anuale neimpozitarea salariului minim, pornind de la neimpozitarea a 500 de lei din salariu, sau chiar mai puțin.