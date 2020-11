Conflict în Alianţa USR-PLUS: Oamenii lui Cioloş ameninţă cu judecata internă dacă USR nu renunţă la un candidat

Scandalul generat de studiile unui candidat tulbură apele în Alianţa USR-PLUS, în Timiş. Conducerea PLUS Timiş a solicitat USR Timiş să anunţe că Raoul Trifan, candidat pentru Senat, nu va fi validat în Parlament. În caz contrar, filiala PLUS Timiş ameninţă cu apelul la Comisiile de Integritate şi Arbitraj ale alianţei.

Raoul Trifan, vicepreședinte USR Timiș, candidat pentru Senatul României din partea Alianței USR PLUS, a făcut doar doi ani de facultate. Faptul că acesta nu este absolvent de studii superioare a stârnit o oarecare agitaţie în partid în ultimele zile. În cele din urmă, Trifan a recunoscut că nu a terminat facultatea. "Da, nu am terminat facultatea, și nici nu am susținut că aș fi absolvit-o. În CV-ul meu am specificat acest fapt", scrie Trifan pe Facebook, adăugând că acest fapt nu i-a "influențat deloc cei aproape 15 ani de carieră profesională, inclusiv în poziții de management, în corporații".

Discuţiile ajunse în presă au pus însă pe jar partenerii de la PLUS. Aceştia au transmis USR o solicitare ca până duminică, 29 noiembrie, să anunţe public faptul că Raoul Trifan nu va prelua mandatul de senator, ci locul va fi luat de următoarea persoană de pe listă. Cum listele sunt deja definitivate şi depuse la BEC, o retragere a candidatului nu mai este posibilă, singura soluţie fiind nevalidarea acestuia.

Contactaţi de STIRIPESURSE.RO, reprezentaţii PLUS Timiş au refuzat să comenteze situaţia, chiar dacă termenul limită acordat USR Timiş a expirat. "Cu privire la situația domnului Raoul Trifan, vă comunicam că PLUS Timis nu are nimic de comentat pe acest subiect. Dacă va exista o poziție oficială, o vom face publică printr-un comunicat de presă", a precizat Cristian Răducă, coordonator Comunicare PLUS Timiș.