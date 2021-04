Conflictul din coaliţie degenerează - Lider USR-PLUS acuză Armata şi pe Cîţu de eşecul campaniei de vaccinare

Atacul premierului Florin Cîţu la ministrul Sănătăţii are parte de un contraatac dur din partea unor lideri USR-PLUS. După replica dură a liderului deputaţilor USR-PLUS, Cîţu este luat la ţintă şi de Liviu Iolu, fost purtător de cuvânt al Guvernului Cioloş, în prezent coordonator regional al PLUS. Iolu vorbeşte de un eşec al campaniei de vaccinare şi pune acest lucru pe seama premierului Cîţu şi al Armatei, care s-ar fi ocupat să îi bage pe "unii pe uşa din spate".

"Am o cifră. Doar 30% dintre bătrâni și bolnavi sunt vaccinați! Aștept comitetul de vaccinare și pe domnul Cîțu să o infirme.

Zice premierul Cîţu că "aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii".

Așa e, doar că fiecare pacient de azi are legătură și cu premierul care coordonează comitetul de vaccinare militarizat pentru că doar nu era să se ocupe Ministerul Sănătății de vaccinare cum se întâmplă peste tot. În România "s-a hotărât" că de vaccinare se ocupă armata, și am văzut și de ce, trebuiau băgați unii pe ușa din spate.

Fiecare pacient de azi din spital are legătură și cu premierul și eșecul de a-i vaccina pe cei mai vulnerabili, așa cum au făcut până acum toate statele responsabile.

Din decembrie 2020 până azi sunt peste 3 luni în care s-au vaccinat doar 30% dintre cetățenii vulnerabili - bătrâni și cronici. Strategia de a trece la vaccinarea populației generale, a specialilor și a rudelor specialilor a omorât încrederea în această campanie de vaccinare și a eșuat în a-i proteja pe oamenii bătrâni și pe cei bolnavi să ajungă în spitale la terapie intensivă.

Premierul Câțu a intrat prea repede într-un exercițiu de PR cu artificii și zurgălăi strigând un fel de "jos pandemia" guvernamentală înainte de termen. A strigat că scăpăm de restricții și măști când - și el o știe bine dar o zice la și altele - mai avem doar șase paturi libere la ATI și ambulanțe pline de bolnavi", scrie Liviu Iolu pe Facebook.

