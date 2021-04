Fierbe coaliţia - Liderul deputaţilor USR-PLUS dă atacul la Cîţu: 'Să începem cu spitalele MAPN, SRI, SIE, MAI. Nu trebuie să existe români speciali'

Conflictul din coaliţie ia amploare, pe fondul nemulţumirilor liberalilor la adresa ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Liderul deputaţilor USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu, reacţionează la mesajele voalate ale premierului prin care se cererea demisia de onoare a lui Voiculescu.

"Prim ministrul a declarat în seara asta că fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Deși foarte multe spitale nu sunt în subordinea Ministerului.

În spiritul reformei la care ne-am angajat împreună îi propun prim ministrului să demareze trecerea tuturor spitalelor în subordinea Ministerului Sănătății și să începem acest demers cu spitalele MAPN, SRI, SIE, MAI. Am auzit că acolo e mai mult loc, sunt mai bine dotate, e o atenție mai mare față de bolnavi. Nu trebuie să existe români ”speciali” în lupta cu boala. Haideți să facem asta!

Și apoi continuăm cu celelalte, cu spitalele județene ”confiscate” de baronii locali", scrie Ionuţ Moşteanu pe Facebook.

Premierul Florin Cîțu a revenit, duminică seara, cu un nou mesaj despre Spitalul Foișor, precizând că fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătății: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România.

„Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism. Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii. Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”, este mesajul postat pe Facebook de Florin Cîțu.