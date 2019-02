Conflictul indo-pakistanez - India cere repatrierea pilotului capturat în Kashmir

Ministerul de Externe de la New Delhi a transmis Pakistanului că așteaptă repatrierea imediată și în siguranță a pilotului militar indian capturat în cursul incidentelor aeriene petrecute deasupra regiunii disputate Kashmir, informează agenția de știri The Associated Press și BBC News, potrivit mediafax.

Autoritățile indiene au comunicat miercuri că un avion militar indian de tip Mig-21 a fost doborât în cursul confruntărilor aeriene ce au avut loc deasupra porțiunii indiene a regiunii Kashmir, iar pilotul aeronavei este dat dispărut. Islamabadul a comunicat că două avioane indiene au fost doborâte și doi piloți au fost luați prizonieri de forțele pakistaneze. Pakistanul a transmis ulterior că doar un singur pilot a fost capturat. Ministerul de Externe de la New Delhi a comunicat că a convocat un înalt oficial diplomatic pakistanez pentru a îi înmâna o notă de protest în legătură cu încălcarea spațiului aerian indian de aeronave pakistaneze. Avioane militare indiene au efectuat marţi un raid aerian "preventiv" în Kashmirul pakistanez, vizând poziţii ale grupului terorist Jaish-e-Mohammad, care a revendicat atentatul comis în Kashmirul indian, soldat cu moartea a 46 de militari. Miercuri au avut noi confruntări aeriene deasupra regiunii disputate Kashmir, Islamabadul anunțând că a lansat raiduri aeriene în replică la atacurile indiene din ziua precedentă. India a afirmat că o aeronavă pakistaneză a fost distrusă în cursul incidentele aeriene de miercuri, însă Islamabadul a negat că vreun avion pakistanez ar fi fost doborât.