Confruntare în Guvern între 'civili' și 'militari': Deputat USR acuză că STS sau ofițeri ai armatei generează controale de intimidare la Vlad Voiculescu

Publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor despre pandemie generează controverse la guvernare.

Deputatul USR PLUS Mihai Polițeanu, coleg de alianță cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, transmite instituțiilor militarizate că este inacceptabil să intervină peste deciziile politice, după ce Corpul de Control al premierului a descins la ministerul Sănătății, iar medicul colonel Valeriu Gheorghiță, șeful campaniei de vaccinare, a criticat decizia luată de ministerul condus de Vlad Voiculescu.

„Nu este căderea instituțiilor militarizate să avizeze deciziile politice și administrative și, cu atât mai puțin, să le impună. Transparența este regula, iar confidențialitatea unor date excepția. Aș vrea să fie clar asta pentru toate aceste instituții. Iar controlul civil asupra lor este un principiu care trebuie respectat 100%”, a scris a scris pe Facebook deputatul USR Mihai Polițeanu.

„Vlad Voiculescu a făcut ceea ce era firesc și a făcut disponibile datele cu privire la Covid19, pe județe. Bravo! Miniștrii USR PLUS pun în practică ceea ce nu doar este o promisiune făcută și o așteptare clară a oamenilor, dar și o practică de temelie a oricărui stat democratic: transparența! Voci din societatea civilă au indicat, pe bună dreptate, că de luni de zile semnalează lipsa informațiilor detaliate pe județe. Aceeași plângere întemeiată am auzit-o de la reprezentanții autorităților locale, cea mai puternică voce în acest sens fiind probabil primarul Timișoarei Dominic Fritz”, a adăugat deputatul.

„Faptul că STS sau ofițeri ai armatei se plâng de transparență, garantată de lege, și generează controale de intimidare e nu doar îngrijorător, ci și inacceptabil. Aviz, de altfel, și Jandarmeriei care se opune reformării Legii adunărilor publice. Sigur că atunci unde este vorba de aspecte legitime ce țin de securitatea națională trebuie să ascultăm specialiștii, dar aici nu e vorba de așa ceva. Știu că Vlad Voiculescu nu se va lăsa intimidat și știu că nimeni nu poate nega dreptul legal și constituțional al românilor la transparență în actul guvernamental și administrativ”, a conchis Mihai Polițeanu.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că publicarea de către Ministerul Sănătății a datelor despre vaccinare reprezintă o „problemă” pentru că cifrele nu au fost validate.

Presa: Este adevarat ca ati facut plangere la premierul Florin Citu legate de acele date despre vaccinare?

Valeriu Gheorghita: - Eu nu am facut plangere, am facut o informare premierului, la solicitarea acestuia, legata de datele privind activitatea de vaccinare, respectiv modalitatea prin care aceste date sunt puse in mediul online si ce informatii sunt prezentate.

Care a fost problema mai exact?

- Problema pe care eu asa o vad in calitate de presedinte al Comitetului National de Vaccinare si care am ca atributie informarea publicului legat de derularea activitatilor de vaccinare, de asemenea comunicarea in relatii de criza, comunicarea si cu personalul medico-sanitar, toate aceste informatii in opinia noastra si a specialistilor necesita a fi validate inainte de a fi puse in mediul online pentru ca pot fi erori de selectare in centrele de vaccinare. Aceste erori se corecteaza cu o intarziere de cel putin 24 de ore si pot genera o serie de interpretari eronate pe baza unor date care sunt nevalidate.

Ministerul Sănătăţii a publicat, joi seară, în premieră, date referitoare la pandemie defalcat pe judeţe. De exemplu, s-a prezentat numărul de teste realizate în fiecare judeţ, rata de pozitivare, numărul persoanelor spitalizate, cel al vindecaţilor şi cel al celor care s-au reinfectat.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că vor fi făcute verificări dacă Ministerul Sănătăţii a respectat legislaţia atunci când a publicat date referitoare la pandemie, precizând că erau necesare mai multe avize, și a trimis Corpul de Control la Ministerul Sănătății.

În replică, ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu a precizat că date referitoare la numărul de teste ar fi trebuit să fie publicate cu mult timp înainte.„Nu există date publice secrete”, a subliniat ministrul.