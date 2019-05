Confruntare televizată între Manfred Weber şi Frans Timmermans - Care au fost principalele teme de dezbatere

Manfred Weber şi Frans Timmermans, principalii candidaţi la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene (COM), s-au confruntat marţi seara într-o dezbatere găzduită de postul de televiziune german ARD, care a inclus subiecte precum terorismul, schimbările climatice şi modalităţile de implicare a tinerilor, transmite dpa potrivit Agerpres

Candidatul conservator german Manfred Weber, din partea Partidului Popular European (PPE) şi olandezul Frans Timmerman, care candidează din partea Partidului Socialiştilor Europeni (PES) s-a adresat direct alegătorilor germani pentru prima dată.Lansându-se chiar de la începutul emisiunii într-o dezbatere despre migraţie şi terorism, Weber a argumentat că resortisanţilor europeni care au luptat alături de grupări militare precum organizaţia jihadistă "Stat Islamic" nu ar trebui să li se permită să se întoarcă acasă, considerând că aceştia trebuie să fie urmăriţi penal în afara blocului comunitar."Să vorbim cu partenerii noştri kurzi şi să ne asigurăm că cei care au comis atrocităţi vor primi pedeapsa justă", a susţinut Weber, în timp ce Timmermans a sugerat crearea unui tribunal internaţional.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului din Marea Britanie a estimat că peste 10.000 de luptători ai grupării "Stat Islamic" sunt deţinuţi de forţele kurde, mulţi dintre aceştia fiind luptători străini. În prezent, la nivel european, nu există un consens cu privire la modul de gestionare a acestei situaţii.Candidaţii s-au contrat în mod repetat cu privire la modul de combatere a schimbărilor climatice, Timmermans asemănând atitudinea PPE pe acest subiect cu cea a unor "dinozauri"."Preşedintele COM trebuie să devină personal responsabil faţă de schimbările climatice", a spus Timmermans. "Dacă mai aşteptăm cinci ani, am pierdut, iar PPE sunt dinozauri în această chestiune".Weber a negat acuzaţia, declarând că PPE este "ambiţios" în combaterea efectelor schimbărilor climatice, adăugând că se va concentra pe activităţi de lobby pe lângă parteneri globali, precum China, SUA sau ţări din America Latină, pentru ca acestea să se alăture combaterii efectelor schimbărilor climatice.Timmermans a mai afirmat că vârsta legală de vot ar trebui redusă la 16 ani, deoarece "tinerii ştiu ce vor; (activista adolescentă suedeză) Greta Thunberg ştie ce doreşte". Thunberg a inspirat elevii din ţări de pe mai multe continente să îi urmeze exemplul şi să protesteze săptămânal împotriva modului de gestionare a schimbărilor climatice.Întrebat dacă este favorabil reducerii vârstei de vot, Weber a declarat că o decizie în această chestiune revine guvernelor naţionale, nu Bruxelles-ului, şi că ar trebui să facă obiectul unei dezbateri.Potrivit rezultatelor sondajelor de opinie, PPE ar urma să obţină cele mai multe locuri la alegerile europarlamentare din 23-26 mai, făcându-l pe Weber candidatul favorit la postul de preşedinte al COM.Weber este liderul în exerciţiu al grupului PPE din Parlamentul European şi se bucură de sprijinul cancelarului german Angela Merkel.În cadrul aşa-numitei proceduri Spitzenkandidaten (candidat cap de listă), majoritatea grupurilor politice paneuropene au desemnat un candidat principal pentru aceste alegeri care vor decide configuraţia viitorului Parlament European.Înţelegerea este că Spitzenkandidat-ul care va obţine cele mai multe voturi ar urma să fie numit preşedinte al COM. Şefii de stat şi de guvern ai statelor membre UE sunt însă cei care îl numesc pe preşedintele COM şi nu au nicio obligaţie legală să urmeze sistemul candidatului cap de listă.