Confruntări armate intense la periferia estică a Kievului între trupele ruse şi armata ucraineană (Video)

Lupte intense între armata ucraineană şi trupele ruse au loc în acest moment la periferia estică a oraşului Kiev, anunţă Comisia pentru Comunicaţii Speciale a Ucrainei, conform CNN.

Trupele ruse încearcă să ajungă la Centrala electrică CHP-6, situată în districtul Troieschyna din Kiev, probabil pentru a opri alimentarea cu electricitate a oraşului.

În capitala Ucrainei au fost auzite o serie de explozii şi tiruri de mitralieră în ultimele două ore. Trupele ruse încearcă să pătrundă în capitala Ucrainei dinspre est şi nord.

Conform unor surse citate de presa americană, Statele Unite s-au oferit să îl scoată pe preşedintele Volodimir Zelenski din Kiev, pentru a nu fi capturat sau ucis de armata rusă şi pentru a continua să conducă ţara în siguranţă.

Volodimir Zelenski a declarat în cursul nopţii că este pregătit să lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediată a unui acord de încetare a confruntărilor militare. Zelenski a precizat că oficiali ucraineni şi ruşi discută despre locul şi data potenţialelor negocieri.

"Această noapte va fi grea, foarte grea, dar va veni dimineaţa. În această noapte, inamicul va recurge la toate mijloacele de care dispune pentru a ne distruge rezistenţa. În această noapte vor lansa un asalt. Trebuie să perseverăm în această noapte, destinul Ucrainei este decis în această noapte", a declarat preşedintele Ucrainei.

❗️Fightings is going on in #Kyiv pic.twitter.com/n7aTcAxHgb

❗️As the #Ukrainian authorities predicted, the night is really hard



There is an attack of the occupants on #Kyiv pic.twitter.com/cMat47j0dD