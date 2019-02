Congresul PES: Frans Timmermans i-a cerut lui Liviu Dragnea să respecte valorile fundamentale ale partidului

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat sâmbătă, în plenul Congresului Partidului Socialiştilor Europeni (PES) desfăşurat la Madrid, că i-a transmis liderului PSD Liviu Dragnea că trebuie să respecte valorile fundamentale ale partidului pentru a face parte din această familie politică.

''Dacă suntem partidul care vorbeşte cel mai mult despre propriile valori, dacă suntem partidul care îi critică pe alţii când încalcă statul de drept, când atacă libertatea presei, când pun judecătorii sub control politic, când opresc lupta împotriva corupţiei, trebuie să vorbim deschis şi dacă vedem asemenea probleme în familia noastră, aceasta este datoria noastră, nu putem evita această discuţie'', a spus Timmermans, în aplauzele auditoriului, relatează agerpres.

''Acesta este un mesaj care i-a fost transmis clar ieri lui Liviu Dragnea, de noi trei - Serghei (Stanişev, preşedintele PES n.red.), Udo (Bullmann, liderul grupului S&D din Parlamentul European n.red.), şi cu mine - când ne-am întâlnit. I-am spus: Liviu, dacă vreţi să faceţi parte din această familie, valorile noastre fundamentale trebuie respectate. Liviu a spus că vor face acest lucru. Vom avea discuţii pe această temă săptămânile viitoare'', a afirmat oficialul CE, care este şi candidatul PES la preşedinţia executivului comunitar.



''Nu putem face niciun compromis în acest domeniu. Aceasta este o linie roşie pentru mişcarea noastră, este o linie roşie pentru Europa. Pentru că am văzut că România a devenit o societate vibrantă, deschisă, unde lupta împotriva corupţiei a avut deosebit succes în ultimii ani, o societate în care există presă liberă, o societate în care sistemul judiciar poate funcţiona independent. Aceste lucruri nu se pot schimba. Nu trebuie să se schimbe. Tocmai am fost în Ungaria. Am văzut ce se întâmplă dacă se fac paşi înapoi", a insistat Frans Timmermans.



Liviu Dragnea a declarat vineri seara tot în plenul Congresului că a avut o discuţie foarte bună şi foarte interesantă cu Serghei Stanişev, cu Frans Timmermans şi cu Udo Bullmann şi că a propus soluţii pentru o comunicare mai bună. ''Din partea mea, din partea noastră, există toată deschiderea şi sper să avem o comunicare mai bună şi o colaborare mai bună", a spus Dragnea în discursul său.

PES s-a reunit în Congres vineri şi sâmbătă la Madrid, pentru a-şi confirma oficial candidatul la preşedinţia Comisiei Europene, Frans Timmermans, şi a-şi adopta Manifestul electoral în perspectiva alegerilor europarlamentare din luna mai.