VIDEO Consiliera spirituală a lui Trump a invocat divinitatea pentru a-l ajuta să câştige alegerile

Paula White-Cain a spus că "îngerii au fost eliberaţi" din Africa şi America de Sud pentru a-l ajuta să câştige.

În timpul unei rugăciuni cu incantaţie, ea a spus: "Aud un sunet de victorie. Domnul spune că este gata. Pentru că aud victorie, victorie, victorie în toate colţurile Raiului".

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g