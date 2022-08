Consilierii locali PNL Sector 1 o dau în judecată pe Clotilde Armand pentru abuz în serviciu

Consilierii locali ai PNL Sector 1 o vor chema pe primarul Clotilde Armand în judecată, din cauza ştirilor false „propagate în spaţiul media de Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, prin armata de troli şi prin funcţionari din aparatul de specialitate plătiţi din bani publici”, arată un comunicat de presă al organizaţiei liberale Sector 1, care răspunde şi acuzaţiilor edilului potrivit cărora ministrul Cercetării Sebastian Burduja ar bloca digitalizarea primăriei cu fonduri europene.

„Care este de fapt realitatea? Clotilde Armand, printr-un abuz în serviciu săvârşit cu sprijinul funcţionarilor din aparatul de specialitate refuză cu rea credinţă să pună în aplicare Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1, obligaţie prevăzută în sarcina primarului de art. 154 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, abuz constatat şi de echipa de control a Instituţiei Prefectului prin Raportul nr. 9818 din 05.05.2022, prin care stabileşte şi un plan de măsuri, cu termene şi responsabilităţi concrete, ignorat de asemenea de doamna primar”, arată sursa citată.

„Atitudinea primarului este de dispreţ total faţă de cetăţeni şi lege. De doi ani vedem numai circ şi scandal. Singura mare realizare a fost alocarea a 100 de milioane de lei pentru panseluţe la ultima rectificare bugetară, în timp ce sectorul se scufundă în mizerie şi incompetenţă administrativă. În plus, vorbim despre un abuz continuu şi extrem de grav: zeci de hotărâri de consiliu local deja votate şi care, în loc să fie puse în executare, sunt blocate cu bună ştiinţă de primar de luni de zile. Mai mult, ţine în sertar şi proiectele de hotărâri depuse de colegii noştri, pe care refuză să le supună votului consiliului local, deşi ating zone de mare de interes pentru cetăţenii sectorului 1: şcoli, parcări, locuire, calitatea vieţii, digitalizare. La interpelări sau solicitări de informaţii adresate de consilierii locali PNL aplică aceiasi procedură: zero răspunsuri, abuzuri pe linie. La şedinţele de consiliu primarul lipseşte cu desăvârşire, iar în spaţiul public propagă cu bună ştiinţă minciuni şi ştiri false, pe principiul «hoţul strigă hoţii» şi sub impresia că . Este disperarea generată de lipsa oricăror rezultate pozitive în administrarea sectorului 1, pentru care toţi sunt vinovaţi, cu o singură excepţie: Clotilde Armand”, a declarat preşedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, conform sursei menţionate.

PNL Sector 1 a reacţionat şi la postarea primarului Armand prin care acuză consilierii locali PNL că blochează digitalizarea primăriei.

„Clotilde ARMAND ţine la sertar din data de 10 mai 2022 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea demarării procesului de digitalizare în administraţia publică a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, denumit Sectorul 1 DIGITAL şi aprobarea contractării, din surse externe, a unui serviciu IT pentru Implementare nr. K2-103, proiect al consilierilor PNL la iniţiativa preşedintelui PNL Sector 1, Ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja.

În ceea ce priveşte cea de-a doua componentă a postării menţionate mai sus, privind „Un proiect complex prin care sunt implementate mai multe strategii esenţiale pentru dezvoltarea Sectorului 1” vă aducem la cunoştinţă următoarele: Acest proiect nu a făcut obiectul şedinţei din 29 iulie 2022, aşadar ori doamna primar nu a fost bine informată, ori doreşte în continuare să îşi mascheze incompetenţa prin atacuri politice de cea mai joasă speţă, ca de obicei. Proiectul K2-141/05.07.2022 se referea la aprobarea şi finanţarea proiectului de transpunere în practică a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 prin implementarea Strategiei de management şi dezvoltare instituţională (SMDI) pentru perioada 2022-2023 în cadrul POCA 2014-2020, CP 18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată, cod apel:POCA/1014/2/1 Strategia de management şi dezvoltare instituţională a Primăriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti(SMDI) pentru perioada 2022-2023 şi a Planului de acţiune pentru implementarea SMDI pentru perioada 2022-2023”. Pe lângă faptul că strategiile la care face referire Primarul Armand nu sunt pentru perioada 2022-2030, cum a menţionat în postare, ci 2022-2023, strategiile lipsesc cu desăvârşire de la proiectul prezentat în şedinţa de consiliu, proiectul fiind incomplet.

Mai mult decât atât, ANUNŢUL nr. M3-152/28.06.2022 de pe site-ul insituţiei la Secţiunea Proiecte în dezbatere publică a fost postat proiectul cu termen de închidere a procedurii 08.08.2022.Aşa cum uşor se poate observa, termenul de dezbatere nu s-a încheiat.

Odată cu cu„Strategia” pentru perioada 2022-2023 s-a efectuat şi o evaluare a activităţii interne a aparatului primarului prin chestionare, evaluare care nu a fost adusă în niciun fel la cunoştinţă consiliului local, deşi prezintă un mare interes”, mai arată comunicatul de presă.

Organizaţia PNL Sector 1 mai spune că „Sectorul 1 este al cetăţenilor, iar cetăţenii nu vor o primărie administrată doar pe Facebook”.

Edilul Clotilde Armand l-a acuzat, într-o postare făcută marţi pe pagina de Facebook personală, pe ministrul Cercetării şi Digitalizării, liberalul Sebastian Burduja că a blocat digitalizarea Primăriei Sectorului 1 cu fonduri europene, „din orgolii politice, fără nici un argument, fără niciun fel de explicaţii”.