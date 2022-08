Consilierul lui Trump, John Bolton: 'Modul în care se apără fostul președinte arată un adevărat nivel de disperare'

Fostul consilier pentru securitate națională John Bolton a declarat într-un nou interviu că modul în care se apără fostului președinte Donald Trump după ce FBI a recuperat documente clasificate de pe proprietatea sa de la Mar-a-Lago "arată un adevărat nivel de disperare".

"Când cineva începe să inventeze astfel de minciuni, arată un nivel real de disperare", a declarat Bolton, care a servit sub comanda lui Trump din 2018 până în 2019, pentru The New York Times.

Mandatul de percheziție și chitanța de proprietate, acum desecretizate, indică faptul că FBI a confiscat 11 seturi de documente clasificate de pe proprietatea din Florida, inclusiv un set etichetat ca fiind "diverse documente clasificate/TS/SCI", ceea ce înseamnă informații strict secrete/sensibile compartimentate, care trebuie să fie vizualizate în spații securizate.

Trump a declarat că a declasificat unilateral documentele, folosindu-se de autoritatea sa prezidențială. Alți oficiali ai lui Trump au declarat public că fostul președinte avea un ordin permanent ca orice document dus din Biroul Oval la reședință să fie imediat declasificat.

Cu toate acestea, Bolton a declarat pentru Times că nu i s-a spus niciodată despre un astfel de ordin în timpul în care a fost la Casa Albă.

"Nu am fost niciodată informat despre un astfel de ordin, procedură sau politică atunci când am venit", a spus Bolton.

"Dacă ar fi spus așa ceva, ar fi trebuit să se consemneze acest lucru, astfel încât oamenii să știe că a existat", a adăugat Bolton.