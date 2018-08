Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea unor active ale ziarului Gazeta Sporturilor de către Ringier Sportal

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Ringier Sportal SRL a achiziţionat activele aferente desfăşurării activităţii ziarului Gazeta Sporturilor, informează autoritatea de concurenţă printr-un comunicat remis AGERPRES.

"Activele achiziţionate sunt folosite pentru diferite activităţi precum tipărirea şi vânzarea ziarului Gazeta Sporturilor, vânzarea de spaţiu publicitar în varianta tipărită a ziarului, precum şi în varianta online etc", se menţionează în comunicat.Ringier Sportal SRL este o companie ai cărei asociaţi sunt Ringier AG şi Digital Ventures Ltd. Ringier AG face parte din Grupul Ringier, iar Digital Ventures Ltd este o societate constituită conform legislaţiei din Bulgaria.Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante.Decizia Consiliului Concurenţei va fi publicată pe site-ul instituţiei după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.