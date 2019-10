Consiliul Concurenţei analizează preluarea H&E Reinert Holding, H. Kemper şi PFC Pro Food Company

Consiliul Concurenţei a anunţat luni că analizează tranzacţia prin care Hans-Ewald Reinert şi Wolfgang Kühnl preiau împreună companiile H&E Reinert Holding, H. Kemper şi PFC Pro Food Company, ce activează în domeniul procesării de carne, potrivit news.ro.

”În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune este o concentrare economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege, fiind supusă controlului Consiliului Concurenţei. Consiliul Concurenţei va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, a informat autoritatea de concurenţă, într-un comunicat.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de zece zile.

H&E Reinert Holding are ca obiect principal de activitate producţia şi comercializarea de preparate din carne procesată. În România, H&E Reinert este prezentă prin intermediul companiei H&E Reinert, care desfăşoară activităţi de fabricare a produselor din carne.

Companiile H. Kemper şi PFC şi Pro Food Company activează în sectorul procesării de carne, având ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din carne.