Consiliul Concurenţei analizează preluarea mai multor companii de către HoldCo

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin compania de tip holding, în curs de constituire, HoldCo, ar urma să preia mai multe societăţi ce activează în sectorul jocurilor de noroc.

Potrivit unui comunicat al autorităţii de concurenţă, transmis marţi AGERPRES, este vorba despre tranzacţia prin care companiile Club King SRL, Cemarbet SRL, Saed Electronic SRL, Get's Bet Online LTD, GTB Line Software SRL, Neosoft Tech Support SRL şi Neosoft Limited sunt preluate, în comun, de Emma Gamma şi Familia Gheţu prin intermediul HoldCo, un holding în curs de constituire.

Neosoft Tech Support SRL şi GTB LineSoftware SRL activează în domeniul IT şi furnizează suport operaţional pentru societăţile Club King SRL, Cemarbet SRL, Saed Electronic SRL, Get's Bet Online LTD şi Neosoft Limited, care operează în sectorul jocurilor de noroc/ pariurilor şi al activităţilor de cazinou, în sistem fizic şi online.

Emma Gamma Limited este o companie de tip holding înregistrată în Cipru, ce deţine acţiuni în firme care furnizează activităţi de pariuri şi jocuri de noroc.