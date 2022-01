Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României se întâlneşte în prima şedinţă de politică monetară din acest an

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României se întâlneşte luni, în prima şedinţă de politică monetară din acest an, conform Agerpres.

În ultima şedinţă a anului trecut, care s-a desfăşurat în luna noiembrie, banca centrală a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 10 noiembrie 2021, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.Totodată, s-a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la Âą0,75 puncte procentuale, de la Âą0,50 puncte procentuale. Astfel, începând cu 10 noiembrie 2021, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se majorează la 2,50% pe an, de la 2% pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 1% pe an.BNR a decis majorarea dobânzii cheie atât în octombrie, de la 1,25% pe an la 1,5% pe an, cât şi în noiembrie, de la 1,5% pe an la 1,75% pe an.