Consiliul Judeţean Braşov: 1.249 de persoane au fost tratate în modularul COVID de la Spitalul Judeţean de la inaugurare

Un număr de 1.249 de persoane au fost tratate în modularul COVID, cu 28 de paturi, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, de la operaţionalizarea acestuia, la jumătatea anului 2020, aproape un sfert dintre acestea fiind pacienţi transferaţi din alte judeţe.

Conform unui comunicat transmis de Consiliul Judeţean Braşov, instituţie în a cărui subordine se află Spitalul Judeţean, dacă în 2020 în modularul ATI-COVID au fost tratate 60 de persoane, pe parcursul anului 2021, numărul cazurilor grave a crescut exponenţial, fiind în total 1.189 de bolnavi care au avut nevoie de tratamentul de terapie intensivă.

Potrivit sursei citate, dintre aceştia, 346 de pacienţi au fost vindecaţi sau transferaţi la alte secţii clinice.

Pe de altă parte, din numărul total de cazuri ajunse la terapie intensivă în secţia modulară, 20 au fost persoane vaccinate.

Totodată, statisticile arată că din numărul total de internaţi în modularul de ATI-COVID, 536 de persoane au necesitat intubare, 612 au avut nevoie de terapie intermediară, fiind asistate şi monitorizate noninvaziv, iar 41 au fost tratate respirator cu ajutorul măştilor de oxigen.

Conform sursei citate, din totalul celor 1.189 pacienţi înregistraţi în anul 2021, 261 au fost transferaţi din alte 15 judeţe, precum şi din Capitală, cei mai mulţi provenind din Covasna (19 bolnavi), Prahova (14), Argeş (7), Buzău (5) şi Bucureşti (5).

"Acum, privind retrospectiv, nu ştim cum am fi reuşit să ne descurcăm şi să răspundem necesităţilor de tratare a pacienţilor grav afectaţi de infecţia cu noul coronavirus dacă nu am fi avut la dispoziţie cele 28 de paturi de ATI din secţia modulară COVID. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a dus greul luptei cu valul 4 al pandemiei, care a generat o creştere abruptă a numărului de pacienţi care aveau nevoie de internare şi implicit a cazurilor grave pe care a trebuit să le tratăm, foarte multe provenind de la celelalte spitale aflate în prima linie a combaterii pandemiei şi de la cele suport-COVID. Valul pandemic a făcut ca inclusiv secţia ATI-COVID să fie insuficientă. Am trecut prin două luni foarte grele. Am avut zile la rând în care nu doar că toate cele 28 de paturi din modular erau ocupate, dar aveam între 10 şi 28 de pacienţi asistaţi respirator sau deja intubaţi, în Unitatea de Primiri Urgenţe, care aşteptau să se elibereze un pat din secţia COVID", a spus managerul SCJU Braşov, dr. Călin Cobelschi, în comunicatul citat, informează Agerpres.ro.

Finanţarea modularului a fost asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Braşov, care a alocat cu această destinaţie 11.976.260 lei, construcţia fiind implementată, în 2020, în baza documentelor de proiectare puse la dispoziţie cu titlu gratuit de către Fundaţia Hera şi Asociaţia Dăruieşte Viaţă.

"Am fost printre puţinele administraţii publice din România care şi-au asumat demersul de a finanţa şi a construi un spital modular de ATI destinat pacienţilor cu forme grave de COVID. Era firesc să-l facem în imediata vecinătate a Spitalului Judeţean Braşov, deoarece aici avem concentrată cea mai mare parte a personalului specializat pe anestezie şi terapie intensivă din judeţ. Spitalul modular a fost un proiect ambiţios, însă au existat destule persoane care şi-au exprimat scepticismul faţă de demersul nostru. Să nu uităm că în anul 2020 toate autorităţile, nu doar din România, ci din întreaga lume, cumpărau aparatură de ATI, ventilatoare, monitoare, infuzomate sau injectomate, astfel că a fost o provocare să dotăm cele 28 de paturi, atât din punctul de vedere al disponibilităţii echipamentelor pe piaţă, cât şi al costurilor foarte mari", a menţionat, conform comunicatului citat, preşedintele CJ Braşov, Adrian Veştea.