Consiliul Local Sector 1 a respins o hotărâre privind modernizarea unei părţi din Parcul 'Regele Mihai I' şi a Parcului Cişmigiu

Consiliul Local Sector 1 a decis, în şedinţa de marţi, să respingă un proiect de hotărâre ce prevedea solicitarea către CGMB să îi transmită din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti o parte din Parcul "Regele Mihai I al României", precum şi Parcul Cişmigiu, aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti, în vederea reabilitării şi modernizării lor, potrivit agerpres.ro.

Potrivit referatului de aprobare, preţul lucrărilor de amenajare şi intervenţie privind Parcul "Regele Mihai I al României" este estimat la circa 109 milioane de lei, iar referitor la Parcul Cişmigiu la aproximativ 61,8 de milioane de lei.

"Având în vedere starea deficitară în care se află aleile pietonale ce se pierd printre buruieni şi gropi, spaţiile verzi, mobilierul urban şi locurile de joacă şi a grupurilor sanitare ce sunt închise cu lacăt din cadrul Parcului Regele Mihai I şi a Parcului Istoric Cişmigiu, este necesară intervenţia de urgenţă a autorităţii publice de la nivelul Sectorului 1 în vederea remedierii stării de fapt actuale, cât şi în vederea reamenajării şi sistematizării acestora", arată sursa citată.

Viceprimarul Sectorului 1 Ramona Porumb (PNL) s-a întrebat cu ce bani vor fi realizate aceste lucrări de amenajare.

"În referatul de aprobare sunt menţionate două sume faţă de care vă spun sincer că am mari rezerve şi chiar uimire să aflu că avem buget de 109 milioane pentru Parcul Herăstrău şi de aproximativ 70 de milioane pentru Cişmigiu, în situaţia în care, la momentul acesta, la ADP facem întreţinerea spaţiilor verzi Dumnezeu ştie cum", a spus Ramona Porumb.

Ea a subliniat că până în prezent consilierilor locali li s-a transmis că autoritatea locală nu are bani.

"Bazilescu, Kiseleff, Regina Maria colcăie de şobolani şi gunoaie. Le exportăm în Herăstrău şi Cişmigiu?", a afirmat consilierul local PSD Cristian Tudose.

Primarul Clotilde Armand a declarat că va reveni cu acest proiect în Consiliul Local.

"Am primit multe mesaje de la cetăţenii din Sectorul 1, inclusiv elevi de liceu, despre situaţia deplorabilă în care se află parcurile Cişmigiu şi Regele Mihai I (fost 'Herăstrău'). În urmă cu câteva săptămâni am avut o discuţie cu domnul Primar General Nicuşor Dan pentru a putea începe demararea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a acestor parcuri, aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti. Am cerut astăzi Consiliului Local al Sectorului 1 să solicite Consiliului General al Municipiului Bucureşti trecerea parcurilor Cişmigiu şi Regele Mihai I (fost 'Herăstrău') în administrarea ADP Sector 1. Consilierii PSD şi PNL nu au fost de acord cu această iniţiativă. Vă promit că nu vom lăsa parcurile noastre în această situaţie. Voi reveni cu acest proiect în Consiliul local al Sectorului 1 până când toţi consilierii PNL şi PSD vor înţelege că politica înseamnă să le pese de oameni", a scris Clotilde Armand, pe Facebook.