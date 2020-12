Consiliul Național al CNMR: Alexandru Cumpănașu a fost reales președinte, alături de 30 de vicepreședinți

În urma Consiliului Național al CNMR desfășurat în perioada 15 Noiembrie - 4 decembrie 2020, a fost stabilită conducerea CNMR pentru următorii 4 ani, obiectivele, Planul de Măsuri pentru Modernizarea României și strategia de dezvoltare instituțională.

Astfel, în această perioadă peste 500 de delegați ai CNMR din întreaga lume au ales noua conducere, au stabilit o nouă strategie de dezvoltare și organizare, au dezbătut și aprobat noul Plan de Măsuri pentru perioada 2020 - 2024.

Cei peste 500 de delegați au ales în calitate de Președinte al CNMR pe domnul Alexandru Cumpănașu alături de o echipă complexă de Vicepreședinți pe domenii și zone geografice. Personalități ale vieții economice, sociale, culturale și academice reprezentând organizații importante din România fac parte din echipa de conducere a CNMR. CNMR rămâne astfel cea mai mare și importantă organizație din România reprezentând cetățenii și organizațiile profesionale. Politica CNMR se concentrează pe identificarea și promovarea de soluții la problemele societății românești într-o relație de parteneriat cu statul român dar și de monitorizare și amendare a derapajelor administrației publice locale sau centrale.

Astfel, Consiliul Național al CNMR a ales pentru funcția de Președinte al CNMR pentru perioada 2020 - 2024 pe domnul Alexandru Cumpănașu. Din echipa de Vicepreședinți CNMR care vor asigura conducerea operativă și expertiza necesară amintim:

Domnul prof. univ. dr. Ciprian Preda - Vicepreședinte CNMR pentru Educație (învățământ superior și preuniversitar) și Etică Universitară, în prezent Președintele Consiliului Național de Etică. Vicepreședinte CNMR pentru relația cu SUA.

Domnul Academician Nicolae Zamfir - șeful secției de fizică din cadrul Academiei Române și Director al IFIN - HH (Laserul de la Măgurele)

Domnul General Virgil Bălăceanu - Vicepreședinte pentru Politici de Apărare și Președinte al Asociației Ofițerilor Români în Rezervă

Domnul ambasador Costin Georgescu - Vicepreședinte CNMR pentru Securitate Națională, fost Ambasador al României în Cipru și fost Director al SRI în perioada 1997 - 2000

Domnul Sorin Mierlea - Vicepreședinte CNMR pentru protecția consumatorilor și Președintele InfoCons România

Domnul Gheorghe Ialomițeanu - Vicepreședinte CNMR pentru politici Economice, Președintele Alianței Profesiilor Liberale din România și prim-vicepreședinte al Camerei Auditorilor Financiari din România, fost ministru de finanțe

Preotul Vasile Antonie Tămaș, Vicepreședinte al CNMR pentru Apărarea Identității Naționale

Domnul dr. Florian Bichir, istoric și fost membru CNSAS - Vicepreședinte CNMR pentru apărarea valorilor istorice ale României

Domnul avocat Artin Sarchizian, Vicepreședinte CNMR pentru Politici Penale, director executiv al Societății Române pentru Drepturile Omului

Domul Eugen Terteleac - Vicepreședinte CNMR pentru Diaspora, Președintele Asociației Românilor din Italia

Domnul general Olimpiodor Antonescu - Vicepreședinte CNMR pentru Ordine Publică, Președintele Asociației "Clubul Generalilor" și reprezentant în CNMR al Asociației " Niște Țărani" fondată de maestrul Dinu Săraru

Doamna Simona Gabriela Cumpănașu - Secretar General al CNMR, Președintele Asociației Părinților - PATRUM

Domnul prof. univ. dr. Marcel Voia - Vicepreședinte pentru Politici Monetare, profesor de Politici Economice la Universitatea din Orléans

Domnul General Constantin Degeratu - Vicepreședinte CNMR pentru Apărare Națională, fost șef al Statului Major General al Armatei Române și fost consilier prezidențial pentru Securitate Națională al Președintelui României

Ion Sandu - Vicepreședinte CNMR pentru Politici de Mediu, Președintele Societății Europene de Meteorologie, fost Președinte al Autorității Naționale de Meteorologie

Doamna Raluca Bugnar - Vicepreședinte CNMR pentru Infrastructura de Transport

Domnul Mihai Grigore - Vicepreședinte CNMR pentru Absorbția Fondurilor Europene, fost Secretar de Stat în cadrul MFE

Domnul Ambasador Ion Anghel - Vicepreședinte CNMR pentru Politica Externă, Președintele Asociației Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România

General Anghel Andreescu - Vicepreședinte CNMR pentru Ordine Publică, fost Secretar de Stat pentru Oridine Publică în cadrul MAI și membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, fost șef SPP și IGPR

Domnul David Burcovschi - Vicepreședinte pentru IT&C al CNMR

Domnul Horia Soroiu - Vicepreședinte CNMR pentru Combaterea Traficului de Droguri și Traficului de Ființe Umane

Domnul avocat Aurel Moldovan, Vicepreședinte CNMR pentru Combaterea Crimei Organizate

Domnul prof. univ. Virgil Păunescu, Vicepreședinte CNMR pentru Sănătate, fost Consilier Prezidențial pentru Sănătate și Director al Institutului OncoGen Timișoara

Domnul Bogdan Marin - Vicepresedinte CNMR pentru Politicile privind Adopțiile

Domnul Bogdan Cepeha - șef Departament "Politici pentru Strategii de Dezvoltare"

Ion Ivan - Vicepreședinte CNMR pentru Politici de Înzestrare a Armatei Române, Președintele Federației Sindicatelor din apărare “Unirea”:

Sindicatul “Libertatea” U.M.B.;

Sindicatul Liber Arsenal Reșița;

Sindicatul Liber Independent Electromecanica Ploiești;

Sindicatul Liber Șantierul Naval Mangalia;

Sindicatul Liber al Salariaților din Uzina Mecanică Sadu;

Sindicatul Liber Pirochim Victoria;

Sindicatul Liber Uzina Mecanică Plopeni;

Sindicatul din UM 01394 Bucov.

Gheorghe Turda - Vicepreședinte CNMR pentru Tradiții Naționale

Liviu Beșleagă - Vicepreședinte CNMR pentru promovare online

Corneliu Cherbis - Vicepreședinte CNMR pentru relația cu statul Israel

Doamna Bianca Gavriliță - medic, Vicepreședinte CNMR pentru Relația cu Țările Arabe

Domnul Marius Pantea - Vicepreședinte CNMR pentru dezvoltarea sectorului IMM

Doamna Cristina Crucianu - Șef de cabinet al Președintelui CNMR

Laurențiu Bogatu - Consilier Președinte CNMR pentru resurse minerale

Consiliul național a aprobat înființarea mai multor filiale naționale județene coordonate direct de către secretarul general CNMR după cum urmează:

Municipiu București - președinte Daniela Ciobanu

București, sector 6 - Florentina Bălescu

București, sector 5 - Iulian Stoicea

Sibiu - președinte Radu Ardelean

Argeș - Oana Soroiu

Constanța - Laurențiu Costache

Galați - Maria Fudulache

Spania - președinte Mariana Baba

Spania, Palma de Mallorca - Raluca Zamfirescu

Spania, Asturias- Gijon - Sandu Elena

Oradea - Claudiu Sandra

Italia - Valentina Coldea

Prahova - Claudia Marcu

Grecia - Marița Cantaragiu

Neamț - Alexandrina Măriuța

Alba Iulia - Linda Lukacs

Italia, Roma - Mitroi Constanta

Consiliul Național a mai aprobat și înființarea organizației de elevi și a organizației de studenți ale CNMR astfel încât drepturile acestora să fie corect apărate alături de Asociația Elevilor - Discipulus și Asociația Părinților - Patrum.

Declarație Alexandru Cumpănașu: "CNMR a fost și va rămâne cea mai importantă alianță socio-economică-culturală și de securitate a României. Din anul 2015 a reușit să provoace schimbări majore în societatea românească, în toate domeniile, în negociere cu toate guvernele și instituțiile. Ne propunem să rămânem și chiar să ne dezvoltăm ca principal pol de expertiză al României în sectoare vitale precum economie, învățământ, sănătate, abuzurile asupra românilor, agricultura, politici monetare, fiscale sau de securitate. CNMR reunește profesioniști și organizații care odată unite au puterea de a ajuta statul român în construirea unei abordări coerente pentru fiecare sector de dezvoltare. Sunt mândru să am alături aceste personalități și organizații și după o scurtă pauză revenim în forță. În calitate de Președinte CNMR îmi voi ține cuvântul dat la prima mea alegere în 2015 de a nu deveni niciodată partid politic. De aceea participarea mea la alegerile prezidențiale de anul trecut a fost făcută strict în nume personal și am protejat organizația. Nu am devenit membru la niciun partid politic și nici nu intenționez dar voi susține orice coleg din CNMR care are profesionalismul și pregătirea de a face politică. Vom respecta libertatea opiniilor iar declarațiile membrilor făcute în afara comunicatelor oficiale le aparțin și sunt în nume personal. Dar avem nevoie de diversitate, de o forță capabilă să ofere soluții și să monitorizeze procesul de construire a politicilor publice. Nu m-am considerat niciodată și nu sunt politician și voi avea grijă ca toți colegii mei să fie sprijiniți astfel încât România să beneficieze de pe urma activității lor indiferent unde sunt. În perioada următoare vom prezenta public Planul de Măsuri pentru Dezvoltarea și Modernizarea României pentru perioada 2020 - 2024.