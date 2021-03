Consiliul pentru IMM-uri cere ministrului Economiei să comunice care sunt acţiunile pe care le va lua pentru deblocarea Măsurii 3

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) cere public ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui, să comunice care sunt acţiunile pe care ministerul le va întreprinde pentru deblocarea Măsurii 3, anunță news.ro.

"Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce are ca scop protejarea intereselor generale ale IMM-urilor, solicită public Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului să comunice care sunt acţiunile pe care ministerul le va întreprinde pentru deblocarea Măsurii 3, având în vedere declaraţia publică a prim-ministrului, Florin Cîţu, făcută în cadrul şedinţei Biroului Permanent al CNIPMMR din data de 25 februarie 2021, cu privire la posibilitatea deblocării Măsurii 3 – Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor, conform căreia: E posibil ca o soluţie pe care să o avem pe termen scurt acum este să eliminăm acele proiecte din Măsura 3 care sunt legate de imobiliar şi să putem să mergem mai departe. E o discuţie pe care o să o am cu ministrul economiei. Ar fi păcat să nu mergem cu această măsură mai departe. Toată problema a apărut la modul de interpretare a ordonanţei de urgenţă. Noi vorbeam de spaţii de producţie, dar producţia are un sens mai larg, depinde de cine şi cum interpretează", arată CNIPMMR, într-un comunicat.

De altfel, şefii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) au discutat în cadrul unei întâlniri la care a participat şi premierul Florin Cîţu despre deblocarea Măsurii 3 şi despre deblocarea programului de export, urmând ca reprezentanţii mediului de afaceri să se întâlnească în două-trei săptămâni cu principalii miniştri responsabili de zona economică, finanţe, fonduri europene pe marginea situaţiei IMM-urilor, după cum a declarat vineri Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în cadrul videoconferinţei "IMM-urile, oxigen pentru România", organizată de Agenţia de presă News.ro.

"Subliniem că este de maximă necesitate adoptarea, în regim de urgenţă, de măsuri care să asigure accesul IMM-urilor la surse de finanţare şi solicităm prezentarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a unui calendar, cu acţiuni şi termene clare care să vizeze operaţionalizarea Măsurii 3", menţionează CNIPMMR.

Legat de Măsura 3, cu granturi de investiţii de câte 50.000-200.000 de euro pentru IMM-uri, propunerea oamenilor de afaceri a fost să scoată cu totul imobiliarele din această schemă şi banii să ajungă la oamenii care chiar fac investiţii, care cumpără echipamente, utilaje, care modernizează, care fac construcţii sau amenajări pe spaţii noi sau existente.