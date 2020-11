Consolele de jocuri, o industrie care va ajunge anul acesta la 45 de miliarde de dolari

Industria consolelor urmează să genereze venituri de 45 de miliarde de dolari anul acesta, potrivit firmei de cercetare de piață Newzoo, în condițiile în care peste 700 de milioane de oameni joacă jocuri video folosind o consolă dedicată, relatează CNBC preluat de mediafax.

Și modul în care companiile din sector câștigă bani s-a schimbat rapid de-a lungul anilor.

Odată cu apariția pe piață a noilor console de la Microsoft și Sony, există o mișcare clară a ambelor companii spre software și abonamente, similar modului în care Apple a pus un accent mai mare pe servicii în ultimii ani.

Companiile speră să valorifice cererea în creștere pentru jocuri, întrucât consumatorii din întreaga lume petrec mai mult timp acasă în perioada pandemiei.

Potrivit lui Daniel Ahmad, analist la Niko Partners, consolele sunt acum o afacere mult mai profitabilă pentru firme precum Microsoft, Sony și Nintendo decât erau acum un deceniu sau doi. „Ne mutăm acum într-un punct în care hardware-ul este profitabil, software-ul a fost întotdeauna profitabil, iar serviciile de rețea joacă un rol mult mai mare în menținerea oamenilor în ecosistemele de jocuri de consolă”, a declarat el pentru podcastul „Beyond the Valley” al CNBC.

Distribuția digitală a jocurilor a permis firmelor să obțină marje de profit mai mari decât vânzarea de copii fizice în magazine, a spus Ahmad. În timp ce editorii ar câștiga în mod tradițional aproximativ 35 de dolari pentru un joc de 60 de dolari vândut în magazin, descărcările online înseamnă că acum pot câștiga până la 45 de dolari pe joc; procentul poate crește la 95% pentru deținătorii de platforme, cum ar fi Sony.

Așa-numitele ecosisteme de jocuri vor deveni și mai importante în următorii câțiva ani. Microsoft, de exemplu, pariază puternic pe construirea bazei de jucători pe o gamă de dispozitive diferite, inclusiv consolele Xbox, computerele Windows și smartphone-urile sale.

Compania a lansat comercial serviciul său de jocuri xCloud în septembrie, ca parte a platformei sale de abonament Xbox Game Pass.

Între timp, rivalul japonez Sony lansează PS5 ca un sistem all-in-one care oferă jucătorilor acces la jocurile sale exclusive, precum și la serviciile sale de abonamente PlayStation Plus și PlayStation Now, care oferă jocuri online, unele titluri gratuite și jocuri în cloud.

Analiștii spun că predecesorul PS5, PlayStation 4, a depășit în mare măsură consola Xbox One a Microsoft datorită numărului de jocuri exclusive pe care le vinde. Studiourile Sony au produs mai multe francize populare, precum God of War și The Last of Us.

Nintendo profită în mod similar de vastul său catalog de proprietate intelectuală, cu serii precum Animal Crossing și Super Mario care vând milioane de accesări pe consola Switch.

Compania se remarcă deoarece este mai puțin preocupată de bătălia consolelor de ultimă generație a Microsoft și Sony, alegând în schimb să meargă pe un val de cerere continuă pentru Switch. Cu toate acestea, nu a ratat tranziția către abonamente și servicii, folosind funcția Nintendo Switch Online cu plată pentru a genera vânzări suplimentare din software.

Și alți giganți tehnologici pășesc pe gazonul companiilor de jocuri. Google, Amazon și Facebook și-au lansat cu toții propriile servicii de jocuri cloud, urmărind să obțină o felie din piața jocurilor de 160 miliarde de dolari.