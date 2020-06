Constantin Brâncuşi şi Salvador Dalí, la licitație alături de The Rolling Stones

Lucrări de Victor Brauner, Andy Warhol, fotografii în care apar Constantin Brâncuşi şi Salvador Dalí şi afişele unor turnee The Rolling Stones fac parte din licitaţia de avangardă programată de Artmark pentru 25 iunie, potrivit news.ro.

Victor Brauner are cele mai multe prezenţe în licitaţie, cu peste 30 de lucrări, iar „Poetul Geo Bogza arată capului său peisajul cu sonde”, ulei pe pânză, are o valoare estimată la 100.000 - 200.000 de euro.

Următoarele două cele mai scumpe lucrări sunt semnate tot de artistul originar din Piatra Neamţ - colajul „Unu (Foaie Verde)”, estimat la 4.000 - 7.000 de euro, şi „Codex d'un Visage, Le Point Cardinal”, colecţie de acvaforte şi acvatintă, estimat la 4.000 - 6.000 de euro.

Între cele 279 de loturi se regăsesc fotografii inedite din colecţia criticului de artă Barbu Brezianu (cca. 1937) înfăţişându-l pe Constantin Brâncuşi la casa familiei Gerota, la Săftica, cu preţ de pornire de 2.000 de euro, una care îl înfăţişează pe Jean Michel Basquiat, realizată de Andy Warhol în 1982 (preţ de pornire 700 de euro), şi „The Walled Off Hotel”, un set format din trei tricouri, o lucrare, cărţi poştale, creion, săpun, sticlă de apă, scrisoare şi o publicaţie ale lui Banksy (preţ de pornire 600 de euro).

Lucrarea „Muzicanţi” (1929) - ulei, ceracolor, creion şi cărbune pe hârtie - semnată de Max Herman Maxy, cu valoare estimată la 1.000 - 1.600 de euro, poate fi cumpărată în licitaţie, dar şi cromolitografii cu Mao şi Marilyn Monroe, realizate de Warhol.

Salvador Dalí este prezent în licitaţia online cu mai multe gravuri în culori, litografii şi fotografii de presă. Cinci afişe care promovau turnee The Rolling Stones sunt incluse în această vânzare, precum şi ale unor filme ca „The Wall”, „Un chien andalou” şi „Exit Through the Gift Shop”.

Desene de Marcel Iancu, tapiserii realizate după lucrări ale lui Pablo Picasso şi creaţii semnate Banksy sunt, de asemenea, scoase la vânzare.