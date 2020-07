Constantin Rădulescu, președintele PSD Vâlcea: PSD trebuie să se rebrenduiască

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu a declarat într-un interviu pentru Q Magazine că PSD trebuie să se rebrenduiască și a explicat de ce, în ciuda faptului că Guvernul social democrat a investit în acest județ 7450 de miliarde vechi, candiații acestuia au pierdut la europarlamentare. El propune înființarea Academiei Social Democrate care să pregătească membrii partidului pentru funcții în administrație.

Rădulescu spune că PSD nu va mai avea scorul uimitor pe care l-a înregistrat la alegerile precedente „pentru că s-a greșit şi se greşeşte la nivel de comunicare.”

„Vâlcea este un judeţ în care regăsim 3 ţări, de la Râmnicu Vâlcea spre Brezoi o ţară – Ardealul, de la Râmnicu Vâlcea spre Argeş – Muntenia, iar de la Băbeni în jos – Oltenia. Tocmai de aceea, oamenii percep în mod diferit efectele guvernării și trebuie să ai moduri diverse de abordare. Și totuși, în acest județ, Guvernul PSD a investit 7.450 miliarde lei vechi, şi din ceea ce ştiu, vă dau un exemplu, nicio şcoală nu va mai avea toaleta în curte. Au venit bani pentru apă, gaze, asfaltări, canalizări, dispensare, şcoli, iar primarii au fost sprijiniţi în atragerea de fonduri europene. Cu toate acestea, la europarlamentare şi la prezidenţiale, la diferenţe foarte mici, candidaţii noştri au pierdut. Comunicarea şi comunicatorii trebuie bine aleşi şi acum şi pe viitor. PSD-ul trebuie să înveţe din greşelile pe care le-a făcut şi să aibă un marketing politic adaptat la ceea ce se cere.”, a declarat Rădulescu pentru Q Magazine.

„Politica nu este despre a da, ci despre a iradia, a inspira, a atrage, a aduna, a integra, a solidariza. Este la fel ca în proverbul chinez: dacă vrei să ajuți pe cineva să mănânce, nu îi da un pește, ci dă-i o undiță.

Noi trebuie să facem bine oamenilor împreună cu oamenii. Trebuie să lucrăm pentru popor, cu poporul și prin popor. Oamenii trebuie să aibă mândria de a fi făuritorii destinului lor, iar noi, conducătorii politici, trebuie să îi aducem în poziția de a putea fi. Atunci ei ne vor recunoaște, fără a fi nevoie ca noi să le băgăm degetele în ochi, și ne vor dori în fruntea lor. Dacă nu îi implicăm, nu vor ști niciodată ce am făcut pentru ei, decât dacă începem să ne lăudăm cu asta. Și cum toată lumea se laudă, nu vom ajunge nicăieri. Dacă nu îi implicăm, nu se vor simți solidari și responsabili, şi vor merge după cei care le promit că în viitor le vor da mai mult. O mai bună comunicare înseamnă exact asta: un alt fel de legătură cu oamenii, care să fie permanentă, iar nu o propagandă mai agresivă.

Un PSD slab înseamnă o ţară vulnerabilă, pentru că este partidul celor mulţi, este partidul inimilor. PSD trebuie să le reamintească oamenilor că este partidul sufletului de român. Pe lângă componenta europeană, PSD trebuie să o abordeze şi pe cea naţională.

În lumea interdependențelor în care trăim, în lumea în care puterea banului, ca și criminalitatea și corupția, s-au globalizat, în lumea în care virușii atacă deopotrivă pe cei dezvoltați și pe cei subdezvoltați, a fi bun român înseamnă a fi bun european, iar a fi bun european înseamnă a fi bun român.

Nu ne putem bucura durabil decât de ceea ce am obținut prin efort propriu. Aceasta nu înseamnă, însă, să muncim trist. Și nici rutinier, ci creativ și inventiv. PSD-ul a inventat discotecile pentru tineri, concursurile de miss şi mister, seminarii pentru tineri, iar acum trebuie să regăsească acest frumos parcurs în relaţia cu tânăra generaţie. Vedeţi dvs., pare să aibă legătură cu politica, dar eu am demarat la Vâlcea, Cyber Smart Academy, un program prin care tinerii vor fi şcoliţi în domeniul IT. Dacă în toată lumea se dezvoltă sisteme de atac, la Vâlcea vom crea Cyber Defence, un sistem de apărare, pentru tinerii noştri, deştepţi şi pasionaţi de IT”.

Constantin Rădulescu a reușit să fie liant între putere și opoziție și să obțină sprijinul consilierilor liberali alături de cei ai PSD pentru proiectele județului Vâlcea.

„Am obținut consensul în mai multe cazuri, pentru că, în calitate de preşedinte, am propus proiecte care au fost votate cu unanimitate de voturi. Am propus acordarea de bani pentru redeschiderea Spitalului din Bălceşti şi toată lumea a votat, chiar dacă acolo e primar PNL, am propus demararea colectării şi depozitării deşeurilor, o problemă care trenează de 30 ani şi care a fost votată, în unanimitate, de toate partidele şi lista poate continua.

Se spune adesea că PSD trebuie să îşi schimbe atitudinea, să vină cu oameni noi. Asta a ajuns un fel de lozincă tocită. Desigur, trebuie să îmbogățim mereu partidul cu oameni noi. Dar nu este suficient să fie noi. Mai trebuie să fie pricepuți, harnici, onești, curajoși și vizionari. PSD-ul are o istorie şi, ce este cel mai important, a făcut mereu şi, sunt convins că poate face bine acestei ţări.

Nu trebuie neglijați nici seniorii, liderii istorici. Ei trebuie să fie cei care împing în faţă şi oferă informaţii relevante noii generaţii din PSD. Important nu este doar ce am greșit, ci mai ales ce am făcut fiecare bun pentru țară și oamenii ei.

Trebuie să lansăm un proiect nou, cum ar fi Academia Social Democrată, pe modelul master de 1 an, în care să pregătim oameni pentru administraţia centrală şi locală, pentru Parlamentul României şi cel European, comunicatori, manageri politici pentru structuri interne ș.a.m.d. Am avut Institutul Social Democrat care a făcut lucruri excepționale în această direcție. Ar trebui revitalizat și dezvoltat prin filiale regionale.

Trebuie să avem curajul să rebranduim partidul. Asta nu înseamnă însă doar schimbarea imaginii, ci schimbarea fondului. Și nu prin renegarea trecutului, căci noi facem parte din istoria României, ci prin adaptarea permanentă la sfidările timpului.

Eu sunt de 27 de ani în PSD. Fac administraţie de 20 de ani şi sunt conştient şi aştept cu bucurie momentul în care va trebui să fac un pas în spate și să pun umărul să sprijin nouă generaţie… Bine, peste vreo 30 de ani… Glumesc!”, a spus Președintele CJ Vîlcea, pentru Q Magazine.

Citește interviul integal aici. https://www.qmagazine.ro/constantin-radulescu-cred-in-forta-binelui-si-iubesc-oamenii//