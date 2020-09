Constantin Rădulescu (PSD Vâlcea): Rezultatul este unul excepţional; 46,7% pentru funcţia de preşedinte CJ

Preşedintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, candidat pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean, a anunţat luni că a câştigat alegerile cu un rezultat "excepţional", respectiv 46,7% din voturi, potrivit Agerpres.

"Rezultatul este unul excepţional, este unul istoric. Pe baza numărătorii paralele pe care am efectuat-o noi, pe baza datelor publicate de Biroul Electoral Central în această dimineaţă, am obţinut aproximativ 74.000 de voturi pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, adică 46,7%. Cel mai probabil vom avea 15 consilieri, adică 16 voturi pentru că vom avea 15 consilieri plus un vot al meu, pentru dumneavoastră, în fiecare zi", a spus Constantin Rădulescu într-un mesaj postat pe Facebook.

Rădulescu a mulţumit echipei sale şi alegătorilor şi l-a felicitat pe primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău (PER), care a obţinut un nou mandat.

"Această victorie nu poate fi victoria mea, e victoria oamenilor, a echipei PSD, e a fiecăruia dintre noi, cei care asumă binele mai presus de orice.

Felicitări tuturor candidaţilor PSD! Felicitări domnului Mircia Gutău, încă o dată primarul Râmnicului! Felicitări contracandidaţilor mei, dar mai ales mulţumiri oamenilor faţă de care revin cu promisiunea că, indiferent de preferinţele lor politice, vor rămâne întotdeauna pe primul loc!", a mai spus liderul PSD Vâlcea.

Potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorală Permanentă, în municipiul Râmnicu Vâlcea a fost reales primar candidatul PER Mircia Gutău (16.009 voturi), iar în municipiul Drăgăşani a fost reales candidatul PSD Cristian Nedelcu (2.350 de voturi).