Constantin Ștefan, antrenorul lui Dinamo: ' Pregătim meciul cu Sporting Lisabona de la începutul sezonului'

Antrenorul echipei de handbal masculin Dinamo, Constantin Ștefan, a declarat că pregătește meciul cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor „de la începutul sezonului” și sportivii săi sunt gata să își ia revanșa.

Dinamo mai are câteva zile până la meciul cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor la Handbal Masculin. Elevii lui Constantin Ştefan sunt gata să îşi ia revanşa pentru eşecul din sezonul trecut, conform Mediafax.ro.

Dinamo a pierdut în aceeaşi fază a competiţiei stagiunea trecută, iar acum are şansa să egaleze disputa meciurilor directe şi să se califice în următoarea etapă a Ligii.

Dacă reuşeşte acest lucru, poate să dea peste PSG.

„Pentru dubla asta cu Sporting ne pregătim, aş putea spune, de la începutul sezonului. Ne dorim enorm ca noi să mergem mai departe, mai ales după ce sezonul trecut ne-au eliminat ei, la mare luptă. Şi acum vor fi, cu siguranţă, două meciuri foarte echilibrate. A fost un şoc pentru noi atunci, pentru că făcusem un meci foarte bun la Lisabona. Am pierdut la un gol, iar la pauză, la Bucureşti, conduceam deja cu patru goluri diferenţă. Am avut şi cinci goluri avantaj. Numai că, după pauză, ne-am pierdut concentrarea, am vrut să-i batem la scor, şi planul nostru nu a fost dus la îndeplinire. De aceea sper ca acum să fi învăţat din greşelile trecutului”, a spus Constantin Ştefan, antrenor Dinamo, citat de gsp.ro.

Turul dublei dintre Dinamo şi Sporting are loc pe 22 februarie în Portugalia, iar returul este programat pe 1 martie, la Bucureşti.