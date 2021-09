Constantinescu despre Festivalul 'Enescu': O ediţie grea, dar frumoasă

Directorul executiv al Festivalului Internaţional "George Enescu", Mihai Constantinescu, afirmă, într-o declaraţie, că ediţia 2021, cea de-a XXV-a a prestigiosului eveniment, a paisprezecea în organizarea sa, a fost una grea, dar frumoasă, evidenţiind faptul că pe scenele de concert au evoluat prieteni ai festivalului şi ai României.

"Greu. Ăsta-i singurul cuvânt pe care îl putem avea acum. Al doilea cuvânt este frumos. Să-i luăm aşa. Prietenii... Toate orchestrele pe care le-am avut au venit. Dar ne-am şi luptat pentru asta. De exemplu, la englezi, pentru că o orchestră a vrut să vină, deşi condiţiile lor de ieşire din ţară, la un moment dat, în luna iulie începutul lui august, erau destul de dificile, şi erau să nu vină, până la urmă, împreună cu Asociaţia Orchestrelor Britanice, cu ajutorul Ambasadei Marii Britanii din Bucureşti, am reuşit să convingem Guvernul britanic să schimbe nişte reguli privind întoarcerea în ţară a artiştilor şi mai ales a persoanelor vaccinate. Şi au venit. Am avut şase orchestre britanice", a declarat Mihai Constantinescu.

Constantinescu a arătat că la ediţia 2021 au evoluat unele dintre cele mai importante orchestre europene, "prieteni ai festivalului şi ai României".

"Au venit Filarmonica din Munchen şi Orchestra Radio din Berlin, Orchestra Naţională a Franţei, cea mai importantă instituţie franceză de profil, şi Orchestra Les Disonances, prieteni într-adevăr ai festivalului. Am avut două orchestre italiene - La Scala şi Orchestra Academiei Naţionale Santa Cecilia din Roma, aceasta din urmă, la fel, prieten al Festivalului, care vine pentru a patra oară. Au concertat la Bucureşti şi două orchestre olandeze - Rotterdam Philharmonic Orchestra, care venea pentru a doua oară, dar într-o altă distribuţie, prima dată a fost, mi se pare, în 2013, şi Royal Concertgebouw, care de câteva ediţii încheie festivalul. Tot un prieten de-al nostru, Academy of St Martin in the Fields, care a fost prima orchestră internaţională pe care am avut-o în festival în 1991, la prima ediţie de după 1989", a spus directorul executiv al Festivalului Internaţional "George Enescu".

Printre soliştii sau dirijorii prieteni care au răspuns invitaţiei organizatorilor Festivalului 'Enescu', Constantinescu i-a amintit pe Alexander Sitkovetsky, Maxim Vengerov, Jean-Yves Thibaudet, Danielle Gatti, Julian Rachlin, Valery Gergiev, Cristian Măcelaru, Vasily Petrenko, dar şi pe cei noi - Andres Orozco-Estrada sau Daniel Harding, care vine pentru prima oară la pupitrul Royal Concertgebouw Orchestra din Amsterdam, în concertul de închidere al festivalului.

"Sunt multe nume care au venit şi chiar ne-au mulţumit că am reuşit să facem acest festival. Şi mi-aduc aminte ce spunea Sir Simon Rattle, care a venit cu Filarmonica din Londra, şi m-aduc aminte de întâlnirea pe care a avut-o într-un eveniment pe care am organizat-o special cu el şi cu Vladimir Jurowski şi au mulţumit festivalului că în sfârşit pot să fie 'în turneu'. Pentru ei, a cânta în faţa publicului şi a avea turnee în străinătate este un lucru deosebit. Şi au apreciat astfel eforturile noastre", a mai spus Constantinescu.

Mihai Constantinescu a confirmat că această ediţie este ultima al cărei director artistic este celebrul dirijor Vladimir Jurowski.

"El a declarat de la început că va rămâne pentru trei ediţii - 2017, 2019 şi 2021 - şi eu consider că şi-a făcut datoria în mod deosebit. A fost pentru noi o onoare şi un mare privilegiu de a-l avea pe el director artistic şi prin programele pe care le-a făcut şi prin prestanţa pe care a dat-o festivalului - şi el, şi Zubin Mehta, în calitate de preşedinte de onoare, au ridicat foarte, foarte mult notorietatea festivalului. Nu trebuie neapărat să zic prestigiu, pentru că îl avea, dar, ca notorietate, în ultimele ediţii, chiar a fost apreciat în mod deosebit", a subliniat Mihai Constantinescu.

Despre numele celui care-i va succede lui Jurowski, directorul executiv al Festivalului 'Enescu' a arătat că decizia aparţine Ministerului Culturii.

"Este decizia ministerului să aducă un director artistic, aşa cum a fost şi decizia pentru Jurowski şi pentru Holender (Ioan Holender, fost preşedinte şi director al Festivalului 'Enescu' în anii 2007, 2009, 2011 - n.r.). Este o datorie a ministerului să găsească soluţii. Eu mi-am făcut datoria şi am recomandat pe cineva, am făcut o propunere acum câteva luni. Vedem dacă rămâne sau nu rămâne acea persoană", a spus Constantinescu.

El a arătat că principala dificultate în organizarea şi desfăşurarea acestei ediţii a festivalului a fost pandemia de COVID-19.

"Cel mai dificil a fost COVID-ul şi intrarea pe bază de paşaport verde. Dar publicul nostru este deosebit de civilizat, deosebit de educat şi nu am avut absolut nicio problemă la intrare în ceea ce priveşte arătarea acelui document", a adăugat Constantinescu.

Despre aplauzele dintre părţile unei lucrări, acesta a explicat că unii dintre dirijorii străini au apreciat chiar astfel de manifestări ale publicului român.

"Mi-aduc aminte de Andrew Litton, când a fost aici, nu s-a supărat deloc. Noi l-am aplaudat, tot aşa, după fiecare parte şi a zis 'Domn'e, nu ne supărăm. Dacă le place, să aplaude'", a mai spus Mihai Constantinescu.

***

Royal Concertgebouw Orchestra din Amsterdam, avându-l la pupitru pe dirijorul Daniel Harding, va marca, duminică seară, la Sala Palatului, de la ora 19,30, ultimul act al celei de-a XXV-a ediţii a Festivalului Internaţional "George Enescu".

Programul cuprinde lucrări de George Enescu - Pastorale-Fantaisie, Richard Wagner - Uvertura la opera Tannhäuser şi Anton Bruckner - Simfonia nr. 7 în mi major WAB 107.

La Sala Auditorium a evolua Orchestra Simfonică WDR din Koln - Chamber Players, în program regăsindu-se lucrări de Alexander von Zemlinsky - Cvintet de coarde, George Enescu - Cvartetul de coarde în sol major op. 22 nr. 2 şi Johannes Brahms - Cvintetul de coarde în sol major.

Ansamblul Les Arts Florissants, dirijat de William Christie, va evolua, de la ora 16,30, la Ateneul Român. Programul cuprinde opera Partenope HWV 27 de Georg Friedrich Händel.

Solişti vor fi membrii Academiei pentru tineri cântăreţi de muzică barocă Le Jardin des Voix: soprana Ana Vieira Leite, contratenorul Hugh Cutting, contratenorul Alberto Miguelez Rouco, tenorul Jacob Lawrence, mezzosoprana Helen Charlston, basul Matthieu Walendzik.

Ediţia jubiliară a Festivalului Internaţional 'George Enescu' a adus la Bucureşti, în perioada 28 august - 26 septembrie, 32 din cele mai apreciate orchestre la nivel mondial, din 14 ţări de provenienţă, peste 3.500 de artişti evoluând, în ciuda pandemiei, pe marile scene de concert din ţara noastră, informează Agerpres.