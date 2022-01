Consultanţă direct de la ministrul muncii oferit foştilor angajaţi de pe platforma industrială a municipiului Dorohoi

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a acordat, sâmbătă, audienţe foştilor angajaţi de pe platforma industrială a municipiului Dorohoi.

Potrivit unui comunicat transmis de PSD Botoşani, ministrul le-a oferit foştilor angajaţi consultanţă în legătură cu problemele legate de recalcularea pensiilor şi de drepturile de care aceştia pot beneficia potrivit legii.

"Când ajung în Dorohoi mă simt acasă. În urma invitaţiei de astăzi, am avut ocazia să prezint ce am făcut până în prezent pentru majorarea pensiilor şi pentru continuarea măsurilor de protecţie socială pe care le-am cerut în Guvern pentru angajaţi şi angajatori, a căror activitate este interzisă, suspendată ori limitată din punctul de vedere al capacităţilor de funcţionare în perioada pandemiei. În acelaşi timp, am preluat problemele foştilor salariaţi ai marilor fabrici din Dorohoi, dar şi alte aspecte legate de salarizare, de pensii şi incluziune socială. Voi fi prezent în Dorohoi şi în orice altă zonă a judeţului Botoşani ori de câte ori va fi nevoie", a declarat Marius Budăi, citat în comunicat, informează Agerpres.