Continuă scandalul terenului deținut de șeful DGA Cătălin Ioniță: prefectul Capitalei contestă autorizația de construire

Autorizaţia de construire a unui imobil de patru etaje pe terenul deţinut de şeful DGA, chestorul Cătălin Ioniţă, pe Şoseaua Mihai Bravu, a fost contestată de prefectul Capitalei, după reclamaţiile unor locatari din zonă, care au afirmat că nu au fost consultaţi. Instanţa i-a dat câştig de cauză lui Ioniţă, însă prefectul Capitalei a contestat decizia. De asemenea, a fost emis un act de concesiune pentru încă 150 de metri pătraţi pentru extinderea clădirii, fiind emis într-un timp foarte scurt şi certificatul de urbanism necesar, relatează într-un articol News.ro.

Şeful Direcţiei Generale Anticorupţie din Ministerul Afacerilor Interne, chestorul Cătălin Ioniţă, a fost, până la jumătatea anului trecut, co-proprietar, alături de mama şi de soţia sa, pe un teren de 217 metri pătraţi din Capitală, pentru care a solicitat avize în vederea construirii unei clădiri de patru etaje. La puţin timp după ce a revenit la conducerea DGA, el a donat mamei sale cota sa de 25% din teren. Pentru acest teren a fost emisă o autorizaţie de construire pentru "IMOBIL FUNCTIUNE MIXTă - servicii şi locuire şi organizare de execuţie", cei care au solicitat autorizaţia fiind Cătălin Ioniţă, soţia şi mama acestuia, la acel moment co-proprietari ai terenului. Demersurile pentru obţinerea autorizaţiei au fost începute de Cătălin Ioniţă încă din 2016, serviciile de specialitate ale Primăriei sectorului 3 aprobând Planul urbanistic de detaliu pentru "imobil cu funcţiuni mixte 2S+P+4E+Et tehnic". De asemenea, din martie 2018 există şi o extindere de construcţie, pe o suprafaţă de 150 de metri pătraţi de teren, obţinut prin concesionare.

În iunie 2017, o persoană care locuia în blocul situat în imediata vecinătate a terenului reclama că niciun locatar nu a fost consultat în legătură cu ridicarea unei construcţii de asemenea dimensiuni şi că nu există nicio pancartă amplasată pe teren, precizând că, în secolul XlX, în acea zonă s-a aflat groapa de gunoi a Bucureştiului şi, dată fiind structura terenului, o astfel de construcţie poate fi un pericol, nu doar în cazul unui seism, ci şi din cauza trepidaţiilor metroului aflat la doar câţiva metri. De asemenea, semnala că, chiar şi în absenţa unei clădiri de asemenea dimensiuni, canalizarea are probleme şi trebuie evacuată periodic.

O altă sesizare invocă faptul că locatarii nu au fost consultaţi, dar şi faptul că pe locul respectiv era de fapt un parc care era îngrijit de angajaţii ADP.

Tot în iunie 2017, o altă persoană semnalează absenţa unei consultări a celor care locuiesc în zonă, dar şi existenţa unui parc pe terenul deţinut de Ioniţă, neexistând niciun indiciiu la acel moment privind intenţia ridicării unei clădiri. Conform petiţiei, terenul nu era îngrădit şi toată suprafaţa lui era îngrijită în continuare de ADP, neexistând vreunui panou care să anunţe viitoarea investiţie. În 30 octombrie 2018, pentru acest teren a fost emis un certificat de urbanism pentru "împrejmuire teren în regim provizoriu pentru realizarea lucrărilor de organizare de şantier a imobilului cu funcţiune mixtă, Rh propus= 2S+P+4E+Et tehnic".

De asemenea, în petiţie se arăta că lucrarea are accesul auto prin aleea de acces a unui bloc, alee care are mai puţin de patru metri şi nu are trotuare, fiind direct în faţa porţilor de acces pietonal în curţi şi apartamente.

În răspunsuri ale prefectului către cei trei petenţi, din aprilie - mai 2018, se arată că autorizaţia de construire a fost eliberată fără a se ţine seama de măsurile dispuse de organul de control şi care dispunea neemiterea acesteia, fiind solicitată în instanţă anularea autorizaţiei. De asemenea, prefectul Capitalei a cerut şi anularea hotărârii prin care a fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu.

Ulterior, unul dintre petiţionari a revenit cu o notificare, spunând că în 8 martie 2018 a fost emisă o autorizaţie de construire care probabil a avut drept suport tocmai PUD - ul contestat, iar în 19 martie a fost emis un nou certificat de urbanism prin care se solicita extinderea clădirii autorizate pe un teren concesionat de 150 de metri pătraţi, lângă cel aflat în proprietate. Solicitarea este depusă de tatăl lui Cătălin Ioniţă, titulatura fiind "extindere constructie autorizata cu AC nr.279/2018, prin concesionare teren in suprafata de 150 mp". Solicitarea este înregistrată în 15 martie.

În acţiunea înregistrată de prefectul Capitalei la Tribunalul Bucureşti, pârâţi sunt Consiliul Local al sectorului 3, primarul sectorului 3, Cătălin Ioniţă, Inspectoratul de Stat în Construcţii, iar mama lui Cătălin Ioniţă este intervenient în nume propriu. Instanţa i-a dat câştig de cauză lui Cătălin Ioniţă, în 8 martie anul acesta, obligându-l pe prefectul Capitalei să-i plătească şi cheltuieli de judecată în valoare de 1.785 de lei. Prefectul Capitalei a făcut însă recurs, nefiind încă stabilit un termen.