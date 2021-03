Contra l-a desemnat pe Sergio Oliveira cel mai bun jucător al meciului Juventus - Porto

Fostul internaţional român Cosmin Contra l-a desemnat pe Sergio Oliveira cel mai bun jucător al meciului dintre Juventus Torino şi FC Porto (3-2), din manşa a doua a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, din postura de observator tehnic UEFA, potrivit site-ului forului continental, potrivit Agerpres.

''A marcat două goluri. A fost foarte bun defensiv şi a fost la originea multor atacuri ale lui Porto'', şi-a motivat alegerea fostul selecţioner al naţionalei României.

''Este un sentiment unic să marchezi două goluri aici (la Torino, n. red.). Am meritat calificarea, e un motiv de mândrie pentru club şi pentru ţară. Am fost nevoiţi să suferim, am jucat lung de multe ori, dar am căutat mereu golul. Sunt extraordinar de fericiţi'', a declarat Sergio Oliveira la final.



Internaţionalul portughez a comentat şi distincţia individuală cu care s-a ales: ''Este un premiu pentru toată echipa şi e meritat pentru tot ce am făcut azi (marţi, n. red.) şi pentru toată lupta noastră din acest sezon''.



FC Porto s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, deşi a fost învinsă de Juventus cu scorul de 3-2, după prelungiri, marţi seara, la Torino, în manşa secundă a optimilor. Porto s-a impus cu 2-1 în tur şi a obţinut calificarea graţie numărului mai mare de goluri marcate în deplasare.



Federico Chiesa (49, 63) şi Adrien Rabiot (117) au înscris pentru Juventus, în timp ce golurile ''dragonilor'' au fost reuşite de Sergio Oliveira (19 - penalty, 115). Porto a jucat în zece oameni din minutul 54, când a fost eliminat iranianul Mehdi Taremi.