Contrastul britanic - Regiunea în care masca și restricțiile au devenit istorie

După luni întregi de izolare strictă, Gibraltar, o enclavă britanică din sudul Spaniei, revine la viața pre-pandemică – fără mască și cu restaurante deschise. De o luna nu mai există cazuri de Covid-19, consecință a campaniei rapide de vaccinare. Teritoriul britanic, situat în sudul îndepărtat al Spaniei, și-a vaccinat întreaga populație de peste 16 ani, dintr-un total de 34.000 de locuitori. În ultimele zile, majoritatea restricțiilor și măsurilor de sănătate au fost ridicate.

S-a terminat cu masca pe stradă

Plutește un sentiment de libertate. În Piața John Mackintosh, în fața primăriei din Gibraltar, Gislaine se bucură de soare pe o bancă, alături de fiul și mama ei. „Este atât de frumos să găsim o oarecare normalitate după tot ce s-a întâmplat. Este ca un vis! Nu-mi vine să cred. Nu mai avem măști, putem merge în restaurant, avem doar gânduri pozitive!”, spune femeia de 35 de ani pentru postul de radio Europa 1. Într-adevăr, nimeni nu poartă masca și atmosfera este relaxată. „Dar a fost greu”, își amintește Gislaine, „am avut o mulțime de cazuri și o izolare strictă”.

„Mă simt liberă!”

La fel ca toți locuitorii din Gibraltar, Gislaine este vaccinată: a primit cele două doze ale vaccinului Pfizer. Dar, pentru bunica Herminia, în vârstă de 72 de ani, Covid a reprezentat o dificultate: „Cel mai important lucru este să fiu din nou cu nepoții mei și cu familia mea. Suntem foarte uniți și am avut întotdeauna obișnuința de a lua masa de prânz împreună. Acum o putem face din nou. Ajunsesem chiar să-mi spun „Dumnezeule, voi muri fără să mă pot reîntâlni cu familia mea pentru ultima oară!”.

Herminia, la fel ca mulți alții, a rămas cu anumite reflexe legate de pandemie: „Uneori îmi spun „mi-am uitat masca!”, apoi îmi amintesc că nu mai trebuie să o folosesc! Mă simt liberă!”.

O campanie de vaccinare flash

Lângă mare, în portul de lux al micului paradis fiscal, petrecerea este în plină desfășurare. Terasele sunt aglomerate și doar chelnerii poartă măști. Magid, un francez de 33 de ani care lucrează într-o companie de pariuri online din Gibraltar dar care locuiește peste graniță, în Andaluzia, a venit să-și petreacă după-amiaza împreună cu prietenii. El a primit o primă doză a vaccinului, ca toți cei 15.000 de muncitori transfrontalieri din Gibraltar.

„Venim aici cinci zile pe săptămână și ne plătim impozitele ca toți ceilalți, așa că este normal ca Gibraltar să dorească să-și recompenseze lucrătorii transfrontalieri oferindu-le posibilitatea de a fi vaccinați”, spune Magid, care este recunoscător pentru politica de vaccinare în vigoare în Gibraltar. El explică faptul că vaccinarea i-a luat 15 minute: „A fost incredibil. Stăm la coadă, așteptăm două minute, mergem într-o sală de așteptare, primim doza și așteptăm 10 minute pentru a vedea dacă există efecte secundare”.

Nu s-au înregistrat cazuri noi de o lună

Pentru a obține acest rezultat, Gibraltar a desfășurat o campanie de vaccinare fulger, denumită „Operațiunea Libertate”. Dar nu ar fi fost posibil fără sprijinul Londrei. 12 avioane ale Royal Air Force transportau vaccinurile Pfizer și AstraZeneca. Astăzi nu există niciun pacient Covid-19 spitalizat, iar țara nu a înregistrat un caz nou Covid de peste o lună.

Vaccinarea și disciplina colectivă

Vaccinarea a jucat în mod evident un rol crucial, dar pentru Joelle, care ia masa cu familia ei pe Main Street, nimic nu ar fi fost posibil fără disciplina colectivă a localnicilor. „Este o combinație: guvernul, vaccinul, oamenii. Am urmat instrucțiunile, am rămas acasă, ne-am sacrificat. Suntem un teritoriu foarte mic. Comunitatea este foarte prezentă. Toți am fost uniți și sunt mândru să cred că în cadrul acestei comunități ne-am ajutat reciproc rămânând acasă. Am făcut-o! „.

În ciuda acestei reveniri la viața (aproape) normală, este necesară prudență. Gibraltar continuă să testeze și să urmărească posibile cazuri Covid. În continuare, călătorii sunt testați pozitiv, deoarece lucrătorii transfrontalieri, adesea spanioli, nu sunt încă toți vaccinați.

Gibraltarul nu poate rezista dacă granița este închisă

Ridicarea restricțiilor a fost treptată și s-a întins pe câteva săptămâni. În plus față de mască, care este încă obligatorie în autobuze, cluburile de noapte nu au încă voie să se redeschidă.

Pe de altă parte, controalele de frontieră au fost relaxate. Un test PCR este încă obligatoriu pentru călătorii care sosesc cu avionul, dar nu și pentru cei care sosesc pe șosea. Diferența se datorează în special particularității geografice a Gibraltarului. Colonia britanică are nevoie de muncitorii spanioli. Prin urmare, este complicat să le ceri un test în fiecare dimineață când trec granița. Micul teritoriu de 6 kilometri pătrați nu poate trăi dacă granița este închisă. Acum localnicii așteaptă întoarcerea turiștilor.