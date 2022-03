Contre între SUA și Polonia pe tema ajutorului cu avioane militare a Ucrainei. Americanii se declară surprinși de soluția poloneză și o declară `neviabilă`

Polonia a anunțat că va dona gratuit SUA toată flota sa de avioane Mig-29 pentru ca apoi americanii să o trimită într-un fel sau altul în dotarea aviației militare ucrainene. Americanii au fost luați pe nepregătite de oferta poloneză și într-un târziu au spus public că este ”neviabilă”. Asta arată nervozitea dintre aliați care se văd neputincioși în a ajuta forțele aeriene ucrainene în fața amenințările ruse care au anunțat că vor califica drept act ostil orice îngerință externă.

Polonia a anunţat, marţi, că este pregătită să desfăşoare, imediat şi gratuit, toate avioanele de luptă MiG-29 la baza forţelor aeriene americane, Rammstein, din Germania, şi să le pună la dispoziţia Washingtonului pentru a le furniza Ucrainei, potrivit unui comunicat al Ministerului polonez de Externe, citată de CNN.

”În acelaşi timp, Polonia solicită Statelor Unite să ne furnizeze avioane folosite care au capabilităţi operaţionale corespunzătoare. Polonia este pregătită să stabilească imediat condiţiile de cumpărare a avioanelor”, se precizează în comunicat.



Guvernul polonez a îndemnat ”alţi Aliaţi NATO, care deţin avioane MIG-29, să acţioneze în acelaşi fel”, potrivit comunicatului citat.

Statele Unite, deşi continuă discuţiile cu Polonia, consideră că propunerea Varşoviei de a livra avioanele sale MiG-29 armatei americane şi apoi de a le furniza Ucrainei nu este "viabilă", a declarat, marţi, purtătorul de cuvânt al Pentagonului.

"Nu credem că propunerea Poloniei este viabilă”, a spus John Kirby într-un comunicat, afirmând că o astfel de asistenţă militară a Ucrainei în faţa invaziei ruse "ridică motive importante de îngrijorare pentru întreaga alianţă NATO".

