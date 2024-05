Controversă uriașă după ce Selly a fost invitat să vorbească la NATO: Vloggerul s-a dezlănțuit

Vloggerul Selly a din nou în centrul unei controverse. Iubit de adolescenți și respectat pentru că a reușit să facă extrem de mulți bani, din munca lui, la o vârstă fragedă, Selly a fost și subiectul unor scandaluri. Recent, acesta a rămas fără permis de conducere fiind prins în timp ce conducea cu peste 200 la oră.

Chiar și așa, abilitățile intelectuale ale lui Selly nu l-au scos de pe lista cu cei mai îndrăgiți vorbitori

Recent, vloggerul a fost invitat să vorbească la NATO, iar Mircea Geoană, secretarul NATO a devenit rapid ținta unui scandal, fiind acuzat că își face campanie pe spatele lui Selly.

Vloggerul a negat tot

"Nu exista nicio legătură cu Geoană sau staff-ul sau. Nu am fost eu sunat de la NATO, am fost invitat oficial de cei care reprezintă acest eveniment și nu au legătură cu Geoană. Nu fac campanie pentru nimeni", a spus Selly la Realitatea PLUS.

Nu este prima vedetă cu care Mircea Geoană încearcă să atragă voturi. Fostul jucător de fotbal Giani Kiriță a postat un videoclip pe internet în care prezintă cea mai recentă carte a adjunctului NATO. Și interpreta de muzică populară, Elena Merișoreanu i-a promovat cartea în mediul online.