Conturile lui Becali, supravegheate de DNA! Latifundiarul din Pipera tună și fulgeră: 'Băi, nebunule, păi care spălare? E ban curat. Ai ceva la cap?'

Gigi Becali se plânge că nu mai poate să plătească salariile medicilor din clinica pe care a înființat-o, în 2017, pentru tratarea bolnavilor cu cancer.

Becali este vizat într-un dosar de spălare de bani, iar procurorii DNA i-au pus conturile sub urmărire, spre nemulțumirea băncii cu pricina, care i-a cerut afaceristului să rezolve problema. Se pare că procurorii vizează o sumă uriașă, de 800 de mii de euro din conturile lui Becali, bani pe care latifundiarul din Pipera i-ar fi dat pentru sinistrați. Conturile nu sunt blocate, ci sunt puse sub urmărire.

Într-o intervenție la România Tv, Gigi Becali a răbufnit la adresa procurorului DNA.

„M-a chemat la bancă și mi-au spus, domnule Becali, relațiile noastre trebuie să se oprească. În 60 de zile să vă mutați banii. Și zic de ce? Păi așa e politica băncii... și fetele și nevasta și toate firmele la care sunt acționar și nepoții. Păi de ce? Păi domnule Becali, procurorul de la DNA vrea să știe toate tranzacțiile mele și ale familiei și ale nepoților. Domnule, dar dacă am făcut ceva să mă aresteze, să-mi confiște banii... păi și unde să țin banii? M-am dus la altă bancă. Nu a vrut să-mi deschidă cont. Pe motiv că DNA anchetează. Păi să-mi spună DNA unde să-mi bag banii. Păi DNA să-mi spună dacă mai am voie să stau în România. Să-mi spună ce am greșit. Minciuni, vrăjeli, că spălare de bani. Cum să speli banii dacă îi dai cadou? Eu îi dau la biserici, la spitale, la ăla amărât. Judecătorul a spus că eu sunt suspect, nu sunt inculpat. Atunci, ce mai vrei, mă? Lasă-mă în pace! Am văzut niște hârtii... 800.000 de euro pentru saltele, făină, zahăr, mălai, pentru sinistrați. Ei tot ce fac eu zic că e spălare de bani. Banii mei sunt 100% curați. Ce cred eu, e prigoana creștinilor. Ce să fac? Să mut în Bulgaria banii? (...) Mă duc mâine la DNA și îl întreb pe procuror în ce țară vrei tu să plec, băi, nebunule, păi care spălare? Dacă banii sunt ai statului, din hotărâre judecătorească, dacă banii sunt din vânzarea de teren. Am vândut bunul meu. E ban curat. Ai ceva la cap?”, a tunat Gigi Becali.