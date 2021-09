Convenţia oficială a fanilor Game of Thrones, în Las Vegas

Convenţia oficială a fanilor „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones” va avea loc în Las Vegas, în perioada 18 - 20 februarie 2022, a anunţat Warner Bros, potrivit news.ro.

Evenimentul de trei zile dedicat celor opt sezoane ale serialului HBO va cuprinde diverse activităţi, de la discuţii cu invitaţi speciali la competiţii de cosplay şi trivia şi sesiuni de autografe.

Mai multe detalii urmează să fie anunţate.

„«Game of Thrones» este un fenomen cultural cu fani incredibili şi suntem încântaţi să îi sărbătorim cu prima convenţie oficială a fanilor”, a spus Peter van Roden, vicepreşedinte Warner Bros. Themed Entertainment.

Pe lângă noul eveniment, fanii „GOT” aşteaptă lansarea prequel-ului „House of the Dragon”, bazat pe cartea „Fire & Blood” a lui George R.R. Martin, care este programat să aibă premiera în 2022.

În serialul a cărui acţiune are loc cu 300 de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones” joacă Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Olivia Cook, Steve Toussaint, Paddy Considine, Eve Best, Fabien Frankel şi Sonoya Mizuno.