Copiii din Ucraina care vin în România au posibilitatea să meargă la şcoli şi la grădiniţe în judeţul Suceava, transmite Gheorghe Flutur

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că, în urma discuţiilor purtate cu ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, copiii refugiaţi din Ucraina vor putea învăţa la şcoli din judeţul Suceava, el precizând că există profesori voluntari de limbă ucraineană dispuşi să ajute, potrivit news.ro.

Gheorghe Flutur s-a deplasat, miercuri, la Cernăuţi, unde a discutat cu autorităţi locale ucrainene şi a mers la un depozit unde se colectează ajutoarele venite din România.

"Vreau să îi felicit şi să-i asigur de sprijinul nostru. Sigur că ne interesează de ce au nevoie în continuare, să ne organizăm bine pentru că e nevoie de ajutoare umanitare. Am transmis că suntem organizaţi bine şi că am preluat deja peste 47.000 de oameni peste frontiera de la Siret. Am avut zile când au trecut graniţa 700 de oameni pe oră. Avem organizate mai multe tabere, avem organizate corturi, avem voluntari, avem hrană caldă la intrarea în frontieră. Astăzi de dimineaţă am vorbit cu ministerul Sănătăţii şi cu ministerul Educaţiei. Şi la învăţământ am vorbit despre copiii care sunt pe teritoriul României, cel puţin pe teritoriul judeţului Suceava. Astăzi o să ne organizăm dacă doresc să vină la grădiniţă sau la şcoală în limba ucraineană. Noi avem profesori voluntari, avem şcoli în limba ucraineană şi dorim să punem în mişcare acest lucru ca să se simtă copiii utili, să uite de supărare, de coşmarul cu care au trecut graniţa. Iar din punctul de vedere al sănătăţii, Spitalul Judeţean Suceava deja colaborează şi sunt pacienţi ucraineni veniţi la urgenţe sau la tratamente de chimioterapie", a declarat şeful CJ Suceava, Gheorghe Flutur.

Totodată, Flutur a precizat că în judeţul Suceava există o mobilizare puternică pentru a-i ajuta pe refugiaţi, el precizând că toţi cetăţenii din Ucraina care trec frontiera pe la Siret au posibilitatea să se cazeze.

"Noi suntem organizaţi la Siret. Aici a fost şi traficul cel mai mare, cu foarte mari provocări, dar nu a rămas nimeni să nu fie cazat sau să rămână fără adăpost peste noapte. Este o mobilizare din partea populaţiei din România şi o solidaritate a judeţului Suceava. Familiile vin din frontieră şi trebuie să spun că avem locuri de cazare încă neocupate pentru că se duc la casele particulare. Este o solidaritate fantastică", a mai afirmat Gheorghe Flutur.