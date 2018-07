Surpriză din partea FIFA, pentru copiii salvați din peșteră în Thailanda

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a anunţat, vineri, că i-a invitat pe copiii care au fost salvaţi dintr-o peşteră în Thailanda şi pe antrenorul lor la gala The Best, care va avea loc în data de 24 septembrie, la Londra, informează news.ro

“Întreaga planetă a urmărit situaţia şi s-a rugat timp de nouă zile şi apoi din nou până când toţi băieţii şi antrenorul au ieşit. A impresionat lumea, în special fotbalul, pentru că era vorba de o echipă de băieţi, cum am fost cu toţii. Din fericire a fost happy end. Ei au fost invitaţi la finala Cupei Mondiale, dar din nefericire nu pot veni. Însă vor veni la gala FIFA The Best, la Londra, în septembrie”, a spus Infantino.

La gala din septembrie vor fi premiaţi cei mai buni jucători ai lumii.

Toţi cei 12 copii şi antrenorul lor au fost salvaţi în urmă cu câteva zile din peştera din nordul Thailandei în care erau captivi de peste două săptămâni. Copiii - cu vârste între 11 şi 16 ani - şi antrenorul lor de fotbal, în vârstă de 25 de ani, au fost daţi dispăruţi la 23 iunie, când nu s-au mai întors dintr-o excursie de după antrenament. Ei au intrat în peşteră şi au rămas blocaţi după ce o ploaie torenţială a blocat tunelurile de ieşire.