Corina Crețu lovește dur PSD: Nu putem noi înlocui Guvernele

Comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, a declarat vineri, într-un interviu acordat ȘTIRIPESURSE.RO, că nu poate Comisia Europeană înlocui Guvernele care nu-și fac treaba și nu accesează fondurile europene.

Întrebată cum și-ar descrie mandatul de comisar european, Crețu a declarat:

`Sunt cu constiinta impacata, am ajutat toate statele membre cand au avut probleme, am fost alaturi de regiunile cel mai putin dezvoltate, am ajutat tarile in cazuri precum incendiile din Portugalia, cutremurul din Italia. Cred ca rezultatele se vor vedea si le vor simti oamenii cand vor fi implementate proiectele. Noi asiguram finantarea, dar nu putem noi inlocui Guvernele, acolo unde e capacitate adminisitrativa se pot implementa proiecte de succes si nu e vorba doar de Romania aici, e vorba de toate statele membre'.

Aceasta a adăugat că nu este benefic pentru o țară să schimbe 5-7 miniștri la un portofoliu.