Corina Crețu, mesaj TRANȘANT pentru cei care sunt 'puși' să o jignească: 'Suntem datori să ne luăm țara înapoi din mâinile grupului care o distruge'

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu (Pro România), a lansat un atac către Partidul Social Democrat. Ea susține că românii sunt datori să-și ia țara înapoi din mâinile celor care vor să o distrugă și să o arunce în urmă cu 30 de ani.

„Pentru toti cei care sunt pusi in aceste zile sa ma jigneasca, le reamintesc ca am muncit cu drag in toate campaniile, ii respect pe toti cei cu care am lucrat, iar cu atat mai mult acum suntem datori sa ne luam tara inapoi din mainile grupului care o distruge si o arunca cu 30 de ani in urma. Loialitatea o manifest fata de oameni si interesele lor, fata de nevoia dezvoltarii tarii, preocupari care sunt suta la suta in acest moment in atentia partidului PRO Romania.

Aceasta imagine este de la lansarea cartii mele, "Romania europeana", la Jibou, in 2011.

Am lucrat dintodeauna pentru Romania si vreau sa ajut in continuare ca tara noastra sa fie respectata si pretuita in Europa si in lume! Seara frumoasa!”, a precizat Corina Crețu pe Facebook.