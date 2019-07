Corina Crețu PULVERIZEAZĂ Guvernul: Rămâne o enigmă pentru mine! Devine o împotrivire cronică

Europarlamentarul Corina Crețu susține că nu reușește să-și explice motivul pentru care Guvernul nu dorește să acceseze fondurile europene și preferă să facă investiții din bugetul național. Crețu prezintă o serie de grafice care arată câte fonduri se puteau accesa și câte au fost aceesate.

Salut implicarea colegilor mei de la PRO România, în frunte cu Victor Pontași Mihai Tudose, în a impulsiona Guvernul României spre folosirea fondurilor europene pe care România le are la dispoziție pentru perioada 2014-2020.

Recunosc că rămâne o enigmă pentru mine - și, sunt convinsă, pentru toți românii de bună-credință - refuzul Guvernului României de a accesa fonduri europene pentru proiectele majore, printre care și cele de infrastructură. Devine o împotrivire cronică pe care mi-e greu să o înțeleg. E total lipsit de pragmatism să refuzi utilizarea fondurilor nerambursabile care vin de la Bruxelles și, în schimb, să folosești banii de la bugetul național. E o logică pe care nu pot să mi-o explic și grav este că nici Guvernul nu oferă explicații în acest sens.

Graficele de mai jos sunt grăitoare: pentru perioada 2014 - 2020, România beneficiază de fonduri structurale și de investiție în valoare de peste 30 miliarde EUR, o mare parte a acestora fiind alocate rețelelor de transport și energie (un total de peste 7 miliarde EUR). Dar gradul de absorbție a fondurilor europene de către România rămâne la puțin peste 20% - cu toate acestea, (repet!) Guvernul dorește utilizarea banilor din bugetul național. Este pur și simplu absurd!

Vreau să vă reamintesc faptul că, la începutul mandatului meu de Comisar European, am inițiat Grupul de lucru pentru o mai bună implementare a fondurilor europene, o echipă al cărei scop a fost tocmai acela de a ajuta mai multe state membre (inclusiv România) să eficientizeze folosirea fondurilor europene. Grație acestui grup, România a ajuns la o absorbție de peste 90% pentru perioada 2007 - 2013.

Pentru a ajunge la acest succes, am aprobat fazarea a 40 de proiecte (adică am aprobat ca cele începute în perioada 2007-2013 să fie duse la bun sfârșit cu bani din perioada 2014-2020 - faza a doua având o valoare eligibilă de 3,1 miliarde EUR); am aprobat aceste proiecte majore tocmai pentru ca România să nu piardă finanţarea europeană din exerciţiul financiar trecut, ca urmare a faptului că acestea nu au putut fi terminate în perioada 2007 - 2013. / https://www.antena3.ro/…/proiectele-cu-finantare-europeana-…

Printre aceste proiecte s-au numărat și:

- modernizarea Liniei 2 de metrou Berceni - Pipera (modernizarea a 18 km de linie dublă de metrou, reabilitarea sistemelor electromecanice pentru tuneluri şi realizarea unui nou acces la staţia Tineretului);

- reabilitarea DN6 Alexandria - Craiova (reabilitarea, în total, a 127 de kilometri de drum naţional); / https://www.economica.net/ce-a-aprobat-modernizarea-liniei-…

- reabilitarea DN 73 Pitești-Câmpulung-Brașov;

– Autostrada Sebeș-Turda (70 km care fac legătura între autostrăzile A1 Orăștie-Sibiu și A3 Gilău – Câmpia Turzii;

- reabilitarea DN76 între Deva și Oradea; / https://alba24.ro/autostrada-sebes-turda-comisia-europeana-…

- proiecte care vizează extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județele Brașov, Hunedoara, Olt și Tulcea. / https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_artico…

Un mare eșec este și faptul că România a folosit doar 3% din banii dedicați tinerilor (YEI - Garanția pentru Tineri), în timp ce alte țări au epuizat banii prin care se oferă bonusuri angajatorilor care apelează la tineri între 18 - 25 de ani.

Sunt doar câteva exemple care demonstrează că atât timp cât există voință politică și interes real, lucrurile se pot mișca. Cei responsabili nu se pot ascunde la nesfărșit în spatele teoriilor conspirației și a discursului împotriva Uniunii Europene. E nevoie de pași concreți și urgent. Orice zi pierdută este în detrimentul României.

Vă doresc tuturor o zi frumoasă în continuare!”, scrie Corina Crețu.