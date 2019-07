Corina Crețu, EXASPERATĂ de criticile Vioricăi Dăncilă: Afirmații regretabile, dovedesc necunoașterea

Fostul comisar regional Corina Crețu a luat foc după ce premierul Viorica Dăncilă a acuzat că foștii comisari din partea României nu au luptat pentru interesul țării. 'Pe întreg parcursul mandatului meu, eu una nu am putut uita țara din care provin - iar Doamna Prim-Ministru știe foarte bine eforturile pe care le-am depus pentru România, dar continuă în mod absolut gratuit campania de denigrare a mea începută de luni de zile.

"Deși pentru mine capitolul privind actualul partid de guvernământ s-a încheiat, e de datoria mea să îmi apăr munca din ultimii ani, a mea și a sutelor de specialiști din cadrul Comisiei Europene și să vorbesc despre mandatul meu de Comisar European pentru Politică Regională.

Nu pot să vorbesc în numele precedenților Comisari, dar afirmațiile Doamnei Prim-Ministru - potrivit căreia Comisarii trimiși de România nu au ajutat țara - sunt absolut regretabile. În primul rând, această afirmație dovedește necunoasterea prevederilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene: Comisarul European trebuie să reprezinte toate statele europene și deservește interesul Uniunii Europene, nu al unui partid sau un grup de oameni.

Așa cum sunt convinsă că știți, am preluat mandatul cu o rată de absorbție în cazul României, pentru perioada 2007-2014, de doar 58%, de aceea am creat Grupul de lucru pentru o mai bună implementare în care am inclus tarile cu o rata de absorbtie de sub 60% , în favoarea cărora am aprobat masuri exceptionale. In cazul concret al Romaniei, acestea se refera inclusiv la fazarea a 40 de proiecte (care ar nu au fost realizate la timp si pentru care Romania ar fi trebuit sa dea banii inapoi), plus finanțarea a 16 proiecte retrospective (proiecte care erau realizate, dar pentru care statul român încă plătea credite), în valoare de aproximativ 1,3 miliarde EUR. Iar prin aprobarea cofinanțării acestor proiecte cu bani europeni, bugetul României a fost degrevat de plata împrumuturilor către instituțiile financiare internaționale. Așadar, datorita acestor masuri, rata de absorbție pentru perioada 2007-2014 a depasit 91%.

- Am făcut, totodată, eforturi majore să evităm dezangajarea celor 800 de milioane EUR, din cauza proiectelor insuficiente în cadrul Programului Operaţional Regional. În urma zecilor de întâlniri și videoconferințe între experții DG REGIO și specialiștii Guvernului, ca și între mine și miniștrii de resort, am decis să modific POR dublând sumele alocate IMM-urilor și aprobând achiziționarea de ambulanțe moderne și de echipamente de ajutor în caz de dezastre naturale pentru toate județele țării. Acest proiect a fost inițiat de Ministerul de Interne, dar inițial nu fusese introdus în POR. A fost o soluție în beneficiul oamenilor. Sunt, de altfel, soluții concrete pe care le-am identificat pentru îmbunatatirea vietii românilor si, in acelasi timp, salvarea a 800 milioane EUR care riscau a fi definitiv pierdute in anul 2018.

- În perioada actuală de programare (2014 – 2020), am aprobat pentru România 57 de proiecte majore prevăzute în Programul Operațional Infrastructura Mare (POIMM), Programul Operațional Regional (POR) si Programul Operațional Competitivitate (POC) (sunt proiecte a căror valoare depășește fiecare 50 de milioane EUR, respectiv 75 de milioane EUR pentru proiectele în domeniul transporturilor).

- Am manifestat toată deschiderea pentru găsirea celor mai rapide și fezabile soluții privind construirea spitalelor regionale și m-am adresat în repetate rânduri Guvernului pe marginea acestei teme, fără să primesc vreun răspuns.

- Printre proiectele majore semnate în ultimele luni ale mandatului meu de Comisar se numără:

- autostrada Câmpia Turzii –Târgu Mureș – cu o cofinanțare europeană de 246 de milioane EUR;

- reabilitarea căii ferate Radna-Gurasada-Simeria – cu 1,3 miliarde EUR sprijin financiar european;

- linia de metrou M6, de 609 milioane de euro;

o extinderea sistemului de cadastru, in valoare 313 milioane EUR;

- proiecte de modernizare a infrastructurii de apă în județele Hunedoara, Alba, Vrancea și Galați,

- proiecte care vizează modernizarea de ecluze și stații de pompare –Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Năvodari;

- modificarea Programului Operaţional Infrastructură Mare, prin care vor fi alocate mai multe fonduri europene pentru proiecte de importanţă majoră pentru România, precum Magistrala 6 de metrou sau Autostrada Unirii;

- autostrada București – Constanța unde au fost aprobate 226 milioane de euro pentru reabilitarea căi ferate Bucureşti – Constanţa.

- Centura Bucureștiului – finanțarea cu 1 miliard EUR a proiectului de modernizarea la doua benzi pe sens a unor sectiuni din Centura Bucureștiului si construirea unor pasaje, precum si construirea a 51 Km din centura noua cu profil de autostrada a Bucurestiului.

- Modernizarea liniei de metrou M2 - proiectul implică intervenții la materialul rulant și reconstituirea substructurii căii ferate și a instalațiilor electrice și sanitare pe întreaga secțiune de 19 km a liniei de metrou. Proiectul va fi co-finanțat de UE cu aproape 100 de milioane de euro.

- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Timiș - proiectul vizează dezvoltarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă și de epurare a apelor uzate în județul Timiș. Peste 380.000 de persoane vor avea astfel acces la apă potabilă de mai bună calitate.

o Protejarea și reabilitarea zonelor de coastă - Obiectivul principal al proiectului este de a asigura adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea eroziunii costiere de-a lungul liniei costiere a Mării Negre din România, în special în zona județului Constanța. Co-finanțarea europeană este de 600 de milioane de euro.

o Inca 4 proiecte noi pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Constanta, Salaj, Ilfov si Cluj sunt în curs de evaluare. Valoarea eligibila a acestor proiecte este de 1,2 miliarde EUR.

Informații detaliate găsiți în interviul pe care l-am acordat cotidianului Bursa: https://www.bursa.ro/corina-cretu-comisar-european-pentru-p…

Totodată, am depus toate eforturile și am reușit ca, pentru România, alocarea pe politica de coeziune pentru perioada 2021 - 2027 să fie de 31 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cu 8% mai mult faţă de intervalul 2014 - 2020.

Singurul lucru pe care l-aș mai fi putut face este, eventual (ca o ironie, desigur) este să scriu de una singură, în locul Guvernului, proiectele care nu există, să mă ocup de implementarea efectivă a lor și să produc din neant facturile pentru lucrările care nu sunt efectuate, astfel încât să putem face și plățile pentru ceva ce nu există de fapt. Probabil doar atunci Doamna Premier nu ar mai avea ce să critice în legătură cu activitatea mea de Comisar pentru Politică Regională", scrie Corina Crețu pe Facebook.