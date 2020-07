Corina Crețu detonează NUCLEARA: România riscă să piardă fondurile europene pentru metrou

Europarlamentarul Pro România, Corina Crețu, arată că România este la doar un pas de a pierde fondurile europene pentru Magistrala de Metrou M 6 Gara de Nord – Băneasa. Crețu arată că este vina Guvernului care s-a mișcat extrem de lent, iar de acum se intră într-o cursă contra timp.

”O veste realmente îngrijorătoare: banii europeni pentru Magistrala de Metrou M 6 Gara de Nord – Băneasa riscă să fie pierduți ‼️/ https://bit.ly/30SP78L

În februarie 2019 am semnat, în calitate de Comisar European pentru Politică Regională, alocarea a peste jumătate de miliard EUR (517 milioane EUR) pentru construcția liniei de metrou 6.

Am avut zeci de ședințe cu DG Regio și cu autoritățile române până am ajuns la această decizie, pe care am urgentat-o tocmai pentru ca banii să fie folosiți cât mai devreme și să înceapă lucrările.

Investiția ar fi fost un real beneficiu pentru locuitorii Capitalei, precum și pentru turiști, care ar fi beneficiat de servicii de transport moderne către și dinspre Aeroportul Internațional Otopeni.

Cofinanțarea europeană ar urma să asigure construcția unei secțiuni de 6 kilometri din linia de metrou, asigurând legătura cu linia de metrou M4 (Gara de Nord – Lac Străulești), construcția a șase noi stații de metrou subterane între zona 1 Mai și complexul comercial Băneasa, precum și achiziționarea a douăsprezece garnituri de metrou, fiecare cu câte șase vagoane.

Grav este că deși lucrările ar fi trebuit să înceapă de la mijlocul anului trecut, suntem la peste un an distanță de la acest moment și M 6 nu are nici acum contract semnat, deși licitația este lansată din martie 2019. Iar dacă lucrările nu se finalizează până în 2023, România va pierde definitiv banii alocați.

Pur și simplu nu îmi pot explica lentoarea cu care funcționează autoritățile. Să fie chiar o lipsă de interes în privința acestei teme atât de importante pentru cetățeni? Altfel nu îmi pot explica...

O săptămână bună tuturor!”, scrie Corina Crețu.